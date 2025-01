Soudan: Le président du Conseil Souverain de transition (CST) annonce au peuple soudanais l'approche de l'heure de la victoire

Portsudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a annoncé au peuple soudanais l'approche de l'heure de la victoire, en disant : « Je vous annonce, mes honorables citoyens, que l'heure de la victoire est proche et que le temps de la décision est arrivé ; que les yeux des lâches ne dorment pas. »

Al-Burhan a souligné que les pratiques de la milice terroriste Al-Dagalo dans de nombreuses régions du pays, notamment les meurtres, les déplacements, la famine, l'appauvrissement et la violation des lieux saints, ont clairement démontré au peuple la valeur de l'appartenance et de la véritable loyauté à cette noble patrie et à son peuple, affirmant que la vérité est devenue claire et que les rangs sont devenus différents et distincts, ajoutant : « Félicitations à vous, mon peuple, avec vos fils fidèles, et damnation et misère à ces traîtres et mercenaires de la milice et à ses partisans et agents »

Dans son discours à l'occasion du soixante-neuvième anniversaire de la déclaration d'indépendance, Al-Burhan a renouvelé la gratitude du gouvernement et du peuple soudanais à tous ceux qui les ont soutenus et appuyés, y compris les pays frères et amis, les organisations bénévoles, les Nations Unies et ses agences, et tous les secteurs du peuple soudanais au pays et à l'étranger, qui se tiennent toujours aux côtés du droit.