Soudan: Al-Burhan - Se préparer à résoudre la bataille n'empêche pas le pays de s'engager dans toute initiative pour mettre fin à la guerre

Portsudan — Le président du Conseil Souverain de Transition (CST), le général Abdel Fattah Al-Burhan, a annoncé que le pays, tout en se préparant à résoudre la bataille en faveur du peuple soudanais, ne l'empêche pas de s'engager dans toute initiative réelle qui mette fin à cette guerre et assure le retour en toute sécurité des citoyens dans leurs foyers et l'absence de tout ce qui menace à nouveau leur vie.

Al-Burhan a souligné, dans son discours au peuple à l'occasion du soixante-neuvième anniversaire de la déclaration d'indépendance mardi soir, la multiplicité des initiatives et des plateformes appelant à la fin de la guerre, ajoutant que la voie était claire et que c'était le chemin du peuple de ne pas revenir à la situation telle qu'elle était avant le 15 avril 2023, et qu'il était inacceptable d'avoir à nouveau les milices de tueurs et de criminels et leurs partisans parmi le peuple soudanais.

Le président du CST a ajouté que, malgré la guerre en cours et ses répercussions, le gouvernement a répondu à toutes les exigences du travail humanitaire et a fourni de l'aide à ceux qui en ont besoin, soulignant que le gouvernement restera engagé dans cette affaire tandis que l'État et ses forces combattantes resteront attachés au droit humanitaire international, aux Conventions de Genève et à leurs protocoles, et aux lois pour la protection des civils, soulignant la mise en place de contrôles stricts pour préserver cette valeur humanitaire.

Al-Burhan a déclaré que le gouvernement fait des efforts louables pour faciliter la vie et la sécurité des gens et soutenir le maintien des infrastructures, de la santé, de l'éducation et des services agricoles, et que les rumeurs sur la famine sont de la pure calomnie et visent à interférer dans les affaires soudanaises.