Cote d'Ivoire: Sport paralympique - Le Ministre Adjé Silas Metch réaffirme son soutien aux athlètes ivoiriens

Le Ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de Vie, Adjé Silas Metch, a réitéré son engagement en faveur du sport paralympique lors d'une audience ce lundi 30 décembre 2024. Il a reçu au sein de son cabinet, situé à la Tour A au Plateau, une délégation du Comité National Paralympique de Côte d'Ivoire (CNP-CI) conduite par son président, Monsieur Trazier Serge Pacôme.

Cette rencontre, initiée par le CNP-CI, visait à exprimer la gratitude des athlètes paralympiques envers le Ministre pour le soutien moral et financier apporté avant et pendant les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Cet accompagnement a permis aux athlètes de relever de nombreux défis et de représenter dignement la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.

Le Ministre Adjé Silas Metch a salué l'engagement et les performances de ces sportifs, affirmant qu'ils incarnent une source d'inspiration pour toute la nation. « Nous restons à vos côtés pour bâtir un sport inclusif et valoriser chaque talent, sans distinction », a-t-il déclaré avec conviction.

En retour, le président du CNP-CI a exprimé la profonde reconnaissance de la délégation. Il a souligné que l'accompagnement du Ministère constitue un pilier essentiel pour améliorer la prise en charge et le bien-être des athlètes paralympiques.

Cette collaboration fructueuse entre le Ministère des Sports et le CNP-CI traduit une volonté commune de promouvoir le développement inclusif du sport paralympique en Côte d'Ivoire, ouvrant ainsi la voie à une société plus équitable et solidaire.