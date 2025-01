Cote d'Ivoire: Constructeur promoteur - Le Groupe Figuiers célèbre ses 20 ans dédiés à la transformation du paysage urbain

L'entreprise Groupe Figuiers créée en 2003 a célébré ses 20 ans de transformation du paysage urbain, de solutions de logements modernes et durables le vendredi 27 décembre 2024, dans ses locaux sis à Cocody les Deux-Plateaux.

L'évènement a également permis de célébrer les lauréats du 29 novembre 2024 à Casablanca au Maroc pour les prix de reconnaissance obtenus lors de la 13e édition du Prix Padel en tant que meilleurs entrepreneurs panafricains et le groupe comme meilleure structure immobilière en Afrique en 2024.

« Au cours de ses 20 ans de vie, le Groupe Figuiers a réalisé de nombreux projets qui ont transformé le paysage urbain. Nous avons construit des bâtiments qui sont devenus des symboles de progrès et de modernité dont la célèbre cité Feh Kessé qui a donné son nom au quartier », a déclaré Mme Djè Lou Younan Sophie épouse Loukou, directrice générale du Groupe Figuiers.

Selon elle, au-delà des structures en béton et en verre, le Groupe a construit des communautés, des espaces de vie et de travail ou des personnes peuvent prospérer.

« Notre mission est loin d'être terminée. Nous devons continuer à innover, à repousser nos limites et à répondre aux besoins sans cesse croissants de nos concitoyens en logements neufs que nos autorités estiment à 200 000 unités chaque année pour la seule ville d'Abidjan. Nous avons les capacités pour répondre à ce défi par l'adoption de nouvelles technologies dans notre domaine d'activité et par une organisation plus dynamique avec de nouvelles méthodes de travail », a soutenu la directrice générale.

Historique du Groupe

Il y a 20 ans, l'entreprise a été fondée avec une vision claire qui est de transformer le paysage urbain et offrir des solutions de logements modernes et durables. Les premiers projets ont été des jalons importants, posant les fondations de ce que représente le Groupe aujourd'hui.

Grâce à l'engagement de ses pionniers, l'entreprise a progressivement élargi son portefeuille de projets, allant des logements économiques à la construction de résidence de luxe ou de haut standing avec des opérations que sont : la cité Feh Kessé ; les résidences Gloria ; les cités de Grâce 1, 2, 3 ; les cités de Grâces 4 (Hevron-haut standing avec l'appui de la Bhci) et la cité Grâce 6 en cours de réalisation.

Défis

Malgré son chemin parsemé d'obstacles, le Groupe Figuiers a affronté des défis économiques, crises financières et changements réglementaires qui ont mis à l'épreuve sa résilience et sa capacité d'innovation, dans un contexte où il a réalisé plus de 700 logements sans emprunt bancaire avant 2022.

« Chaque défi a été une opportunité de renforcer notre équipe, d'améliorer nos processus et de réaffirmer notre engagement envers l'excellence », a fait remarquer Konan Désiré Loukou. Et de se féliciter que grâce à tous ces efforts et sacrifices, leur travail a été récompensé lors de la cérémonie de remise du Prix international du Padel 2024 à Casablanca, où il a été distingué du grand prix du mérite et de l'excellence du meilleur promoteur du secteur de l'immobilier.

Perspectives

En se tournant vers l'avenir, l'entreprise est déterminée à continuer sur cette voie de croissance et d'innovation. « Nous avons de nombreux projets ambitieux en cours, notamment l'intégration des technologies vertes dans nos constructions et l'expansion vers de nouveaux marchés. Nous envisageons pour l'année 2025, le lancement des travaux de 3 nouvelles opérations », a fait savoir le Pca.

Avant de revenir sur les opérations immobilières et citer la cité des Grâces (ensemble d'appartements de luxe en R3 ; la cité des Grâces 7 ; Les résidences Avagou (ensemble d'appartements en R3 et villa Abidjan Jacqueville).

Toutefois, Konan Désiré Loukou a affirmé que l'objectif de son groupe est de rester à la pointe de l'industrie en adoptant des pratiques durables et en répondant aux besoins évolutifs de leurs clients.

Des travailleurs honorés

Le travail de huit employés a été reconnu par la direction qui les a honorés. Selon la direction, la reconnaissance des travailleurs fidèles est cruciale pour le succès à long terme de l'entreprise. "Des collaborateurs dévoués sont souvent les piliers de l'entreprise. Ils apportent la stabilité. Leur fidélité mérite d'être célébrée et récompensée de manière significative", a déclaré la directrice générale.