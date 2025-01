Angola: Une dirigeante souligne l'importance de la coopération entre le pays et Cuba

Menongue — La vice-gouverneure pour le secteur politique, social et économique de Cubango, Helena Chimena, a souligné mardi l'importance des liens historiques que partagent l'Angola et Cuba, dans une coopération qui existe depuis plus de trois décennies et s'étend à plusieurs domaines, avec un accent particulier sur l'éducation et la santé.

Helena Chimena, qui intervenait lors des célébrations du jour du triomphe de la Révolution cubaine, a déclaré que le gouvernement angolais continuera à renforcer les liens historiques d'amitié et de coopération qui existent entre l'Angola et Cuba, dans différents domaines, avec ce qui favorisera le progrès et développement des deux peuples.

Le responsable a félicité, à l'occasion, les citoyens cubains résidant dans cette province, à l'occasion du 66e anniversaire du triomphe de la Révolution cubaine, commencé le 26 juillet 1953, avec l'assaut de la caserne Moncada. L'attaque a été menée par un petit groupe de révolutionnaires menés par Fidel Castro qui a pris le pouvoir en 1959.

Dans son intervention, le directeur du bureau provincial de la santé, João Chihinga, a évoqué la grande importance qui caractérise les deux peuples en matière de solidarité, soulignant la contribution des 30 médecins cubains travaillant dans cette région, notamment à l'hôpital Général.

Pour cette année, vice-gouverneure a été annoncé que la province de Cubango allait recruter un médecin cubain spécialisé en psychiatrie, car les cas de santé mentale ont tendance à augmenter.

Le représentant de la communauté cubaine résidant dans les provinces de Cuando et Cubango, Félix Álvaro, a souligné que les relations entre les deux peuples se renforcent chaque jour, avec un accent accru sur les secteurs de la santé et de l'éducation.