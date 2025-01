Angola: Des écrivaines angolaises décorées en Espagne

Luanda — Les écrivaines angolaises Egna Alegre de Sousa et Fátima Moniz ont reçu lundi, à Castilla León, en Espagne, le titre de Docteur Honoris Causa, en reconnaissance de leurs projets littéraires visant à promouvoir la créativité, l'espoir chez les enfants et la force féminine.

Selon un communiqué reçu mercredi à l'Angop, la reconnaissance a été faite par la Chambre des écrivains et artistes d'Espagne, Pérou et Suisse (CIESART), qui a réuni des écrivains et artistes de différentes parties du monde pour célébrer la paix mondiale et reconnaître le talent de personnalités influentes de la littérature et des arts.

Les écrivaines ont été récompensées par le projet «Comptines et contes pour les petits gens», une initiative qui vise à cultiver des sentiments nobles chez les enfants à travers la littérature, en plus du projet littéraire « Avance femme», une anthologie qui devient un héritage d'union et d'autonomisation des femmes.

D'autre part, toutes deux ont également reçu le prix "CIESART Tribute to William Shakespeare Awards", dans la catégorie Humanités et Paix, et Egna de Sousa la le prix " CIESART 2024 Woman of the Year".

Le CIESART, dont le siège social est en Espagne, au Pérou et en Suisse, rassemble des personnalités influentes des domaines culturel, littéraire et artistique pour organiser une série d'événements officiels et internationaux de grande envergure.