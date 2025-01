Gabon: 'Le discours du Président Brice Clotaire Oligui Nguema nous appelle à l'action' Emmanuel Ombana

La Rédaction de Gabonews a rencontré Emmanuel Ombana, acteur de jeunesse et de la société civile, pour décrypter les annonces du Président de la Transition, Général Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'aube d'une nouvelle ère pour le Gabon. En tant que porte-voix des aspirations de la jeunesse, Emmanuel Ombana revient sur les enjeux et opportunités pour les jeunes du pays et répond aux questions de la rédaction de Gabonews..

Monsieur Ombana, que retenez-vous du message du Président en ce qui concerne la jeunesse gabonaise ?

Emmanuel Ombana : Le Président de la Transition a adressé un message porteur d'espoir, soulignant le rôle crucial de la jeunesse dans la transformation du Gabon. Il a notamment évoqué la relance économique, avec la création de 163 000 emplois, et mis en avant la nécessaire implication des jeunes dans la démocratisation du pays en vue des élections de 2025. Pour nous, jeunes gabonais, c'est un signal fort que l'avenir du pays repose en partie sur notre mobilisation et notre capacité à saisir ces opportunités.

Quels secteurs vous semblent offrir le plus d'opportunités pour la jeunesse ?

Emmanuel Ombana : Plusieurs secteurs clés sont mis en avant, notamment l'agriculture, le numérique, l'énergie, et le tourisme. L'économie verte est particulièrement prometteuse, avec des projets comme le pacte pour la neutralité carbone d'ici 2050. Cela offre des perspectives pour des emplois durables dans la conservation, les énergies renouvelables, et les industries écoresponsables. Le numérique, quant à lui, doit devenir un outil central pour booster l'innovation et la compétitivité des jeunes Gabonais.

Quelle est, selon vous, la contribution des jeunes dans les grandes réformes attendues ?

Emmanuel Ombana : Notre contribution est triple. Premièrement, les jeunes doivent s'approprier les réformes en devenant des acteurs actifs dans les débats publics. Deuxièmement, il est impératif de promouvoir la paix et l'unité, comme l'a mentionné le Président, pour consolider les fondements d'un Gabon prospère. Enfin, la jeunesse doit transformer les défis en opportunités, en participant aux chaînes de valeur agricoles, au développement local, et aux initiatives numériques.

Comment la jeunesse peut-elle réellement influencer les décisions politiques ?

Emmanuel Ombana : Cela passe par une participation active au processus démocratique, en particulier aux élections de 2025. Nous devons également renforcer notre présence dans les institutions locales et nationales, notamment les conseils municipaux, pour représenter nos intérêts. Le plaidoyer est un outil puissant : il est essentiel d'interpeller les décideurs sur nos aspirations tout en collaborant pour faire avancer les solutions.

Les jeunes gabonais sont souvent perçus comme désengagés. Partagez-vous cet avis ?

Emmanuel Ombana : Ce n'est pas tout à fait exact. Les jeunes gabonais sont confrontés à des réalités économiques et sociales difficiles, ce qui peut parfois expliquer une certaine résignation. Cependant, la mobilisation récente, que ce soit dans les associations, les réseaux professionnels ou lors des grands événements comme le Forum Mondial de la Jeunesse, montre qu'ils sont prêts à prendre leurs responsabilités lorsqu'ils ont un cadre propice et des opportunités concrètes.

Quels sont, selon vous, les défis majeurs qui freinent les jeunes aujourd'hui ?

Emmanuel Ombana : L'accès limité à l'éducation de qualité et à des formations adaptées au marché du travail reste un défi. À cela s'ajoutent le chômage, les inégalités sociales, et le manque d'accompagnement pour l'entrepreneuriat. Enfin, l'insuffisance des infrastructures, notamment numériques, freine l'exploitation de notre potentiel dans un monde de plus en plus digitalisé.

Un dernier mot pour la jeunesse gabonaise ?

Emmanuel Ombana : Nous, les jeunes, sommes les bâtisseurs de l'avenir. Le discours du Président nous appelle à l'action. Saisissons les opportunités d'emplois, participons activement aux réformes et portons le drapeau d'un Gabon nouveau. L'espoir est entre nos mains. Soyons les artisans du changement que nous voulons voir pour notre pays !