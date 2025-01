Congo-Kinshasa: Goma et ses environs - Un réveillon sous des coups de feu dans certains quartiers

La nuit du réveillon du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 a été agitée dans la ville de Goma au Nord-Kivu et ses environs. Pendant que certains habitants célébraient le Nouvel an, dans leurs églises ou dans des débits de boisson, plusieurs coups de feu ont été entendus à plusieurs endroits. Ce matin, les sources sécuritaires déplorent le meurtre d'un déplacé à Mugunga.

Dans la partie ouest de la ville ainsi que dans le territoire voisin de Nyiragongo, et dans la cité de Sake, la situation était complètement différente.

Entre 23 h et minuit, des coups de feu ont retenti à plusieurs endroits, y compris des tirs d'armes lourdes. Au quartier Mugunga, c'est un déplacé de guerre du site DGDA qui a été tué par balle et un autre blessé grièvement.

Pour les quartiers Kyeshero et Ndosho, dans la ville de Goma, ainsi que dans les villages Kiziba et Munigi, dans le territoire de Nyiragongo, et la cité de Sake, territoire de Masisi, il n'y a encore aucune précision sur la cause de ces coups de feu attribués à certains éléments FARDC et Wazalendo. Et selon les sources de la société civile, ces coups de feu ont perturbé la quiétude des populations pendant ce jour de fête.