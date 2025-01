Tunisie: « Tunis sans voitures » - L'avenue Habib Bourguiba fermée à la circulation les 4 et 5 janvier

Le gouvernorat de Tunis organise les 4 et 5 janvier une initiative intitulée "Deux jours sans voitures sur l'avenue Habib Bourguiba", en partenariat avec diverses administrations locales et centrales ainsi que les services de sécurité. Cet événement offre un programme riche et varié alliant activités culturelles, sportives et de sensibilisation.

Selon un communiqué publié mardi soir, l'avenue Habib Bourguiba sera fermée à la circulation dans la section comprise entre la place du 14 janvier et les intersections avec les rues d'Algérie et de l'Inde.

· Samedi 4 janvier : fermeture de 13h à 19h.

· Dimanche 5 janvier : fermeture de 7h à 17h.

L'événement inclut une variété de spectacles et d'animations :

· Samedi, les visiteurs pourront assister à une conférence intitulée "Perspectives pour la promotion du livre tunisien", à des spectacles de cirque, de majorettes, et de danse, proposés par les maisons de la culture de Bardo et Ibn Khaldoun.

Les cafés de l'avenue seront également animés. Des activités sportives originales, telles que le speedball, le badminton, le hockey et les échecs géants, sont prévues.

· Dimanche, des ateliers ludiques et éducatifs seront organisés par la délégation régionale aux affaires culturelles. Parmi eux :

· Un atelier de lecture intitulé "Une balade dans ma ville : les panneaux de signalisation".

· Un atelier de dessin sur les panneaux de signalisation.

· La création d'une brochure sur la sécurité routière.

· Des ateliers de fabrication de maquettes de panneaux, de lecture interactive, et de mosaïque sur les symboles nationaux tunisiens.

Dimanche matin, un espace dédié sera aménagé entre la rue de Paris et les intersections avec les rues Hussein Bouziane.

Les participants pourront découvrir des sports innovants tels que le tchoukball et les fléchettes, sous la supervision de la délégation régionale à la jeunesse et aux sports. D'autres disciplines comme le basket-ball, le handball et le volley-ball viendront enrichir l'expérience.

Cet événement vise à promouvoir des espaces urbains plus conviviaux, à sensibiliser les citoyens à la mobilité douce, et à encourager la pratique d'activités sportives et culturelles dans un cadre sécurisé et agréable. Une occasion unique de redécouvrir le coeur de Tunis autrement !