Tunisie: Réforme des études médicales au pays - Un nouveau décret redéfinit les spécialités chirurgicales et les conditions d'obtention des diplômes

Dans son dernier numéro, le Journal officiel de la République tunisienne (Jort) a publié le décret n° 717 de l'année 2024, en date du 30 décembre 2024, qui modifie le décret gouvernemental n° 341 de l'année 2019, daté du 10 avril 2019. Ce décret définit le cadre général du système d'études médicales et les conditions d'obtention des diplômes dans le domaine de la médecine.

L'article premier du décret abroge les dispositions des alinéas 2, 13 et 14 du point 2, concernant les spécialités chirurgicales, ainsi que l'alinéa 6 du point 3 relatif à la biologie et aux matières fondamentales de l'article 34 du décret gouvernemental n° 341 de l'année 2019.

Le point 2 du décret modifié remplace l'alinéa 2 relatif aux spécialités chirurgicales par une nouvelle spécialité : la chirurgie du système digestif et intestinal. De plus, de nouveaux alinéas 13 et 14 sont introduits, précisant respectivement la chirurgie des oreilles, du nez et de la gorge, ainsi que la chirurgie du visage et du cou, et la chirurgie buccale, faciale et maxillo-faciale. Par ailleurs, le point 3 du décret modifié introduit un nouvel alinéa 6, stipulant la science des tissus, de l'embryologie et la biologie de la reproduction.

L'article 2 du décret modifié indique que ces modifications concernent les étudiants des facultés de médecine tunisiennes inscrits en première, deuxième et troisième années, à compter de la date de publication du décret au Journal officiel, ainsi que les médecins spécialistes, qui peuvent en faire la demande conformément aux règlements en vigueur relatifs à la reconnaissance de leur qualification pour exercer la médecine.