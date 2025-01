Tunisie: Le secteur du logement au pays - Un appel urgent à évaluer les acteurs publics

Le directeur général de l'habitat au ministère de l'Équipement, Nejib Snoussi, a affirmé qu'il est devenu nécessaire d'évaluer la performance des acteurs publics dans le secteur du logement au cours des dernières décennies afin de répondre aux besoins des citoyens et de garantir un logement décent pour toutes les catégories sociales.

"Malgré toutes les réformes institutionnelles et législatives visant à soutenir le développement et à renforcer la cohésion sociale tout en garantissant la qualité de vie, le secteur du logement fait encore face à plusieurs difficultés liées à l'augmentation de la demande en logements, à la hausse des prix de l'immobilier et à l'expansion urbaine", a-t-il déclaré dans une interview accordée à l'agence Tap.

Snoussi a aussi souligné que la Tunisie a adopté depuis l'indépendance des politiques de logement qui ont nécessité des révisions à plusieurs reprises, précisant que ces politiques ont permis la création de plusieurs établissements publics spécialisés dans le secteur du logement et de l'aménagement urbain.

Les acteurs publics, selon le responsable, incluent la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), créée en 1957 en tant que première institution publique chargée de la réalisation et du financement de projets de logement destinés à diverses catégories sociales.

Il s'agit également de l'Agence Foncière d'Habitation, créée en 1973 pour fournir des terrains constructibles et réguler le marché immobilier, de la Société de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS), fondée en 1977 pour la réalisation de projets de logements à loyers modérés destinés aux catégories sociales à faible revenu, ainsi que de l'Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU), créée en 1981 pour mettre en oeuvre la politique de l'État dans les domaines de la réhabilitation et du renouvellement urbain.

D'autre part, Nejib Snoussi a abordé le programme de financement pour la construction de réservoirs de collecte des eaux pluviales dans les habitations, insistant sur l'importance de ce programme pour soutenir les efforts de l'État en matière de conservation des ressources en eau. À cet effet, la loi de finances pour l'année 2023 a alloué des crédits d'une valeur de 2 millions de dinars, provenant du Fonds national d'amélioration de l'habitat (FNAH), pour financer la construction de réservoirs destinés à stocker les eaux pluviales.

Il a noté qu'un accord a été signé à cet effet entre le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, le ministère des Finances et la Banque de l'Habitat (BH Bank), laquelle est chargée de la gestion de cette allocation, en attribuant des prêts sans intérêt aux propriétaires privés, dont le montant ne dépasse pas 20.000 dinars, à rembourser sur une période maximale de 7 ans.

De plus, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, une allocation supplémentaire de 2 millions de dinars a été prévue pour financer la construction de réservoirs selon les mêmes conditions que l'allocation initiale, avec pour objectif de finaliser ce projet avant la fin de l'année 2027.

Par ailleurs, dans le cadre des efforts nationaux visant à économiser l'eau, le responsable a indiqué qu'un volet relatif au stockage des eaux pluviales et à l'économie d'eau a été intégré, par la construction de réservoirs pour la collecte des eaux pluviales, dans tous les projets de constructions civiles, touristiques, récréatives, industrielles, logistiques, de services, commerciales, ainsi que pour les équipements, parkings à étages et logements.