Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - le premier ministre Jean Emmanuel Ouédraogo, encourage les FDS de Koudougou

Le chef du gouvernement, accompagné des ministres en charge de la Sécurité, de l'Action humanitaire, de la Santé et celui de la Justice, a effectué une visite de terrain le mardi 31 décembre 2024 à Koudougou. Il s'est agi pour lui, d'encourager les Forces de défense et de sécurité (FDS), pour leur engagement et détermination dans la lutte contre le terrorisme.

A la veille du nouvel an, dans la soirée du mardi 31 décembre 2024, dès son arrivée au camp du Bataillon d'intervention aéroporté (BIA) de Koudougou, le premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s'est entretenu avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), qui veillent pour garantir la paix et la sécurité aux populations.

Il les a félicités pour les acquis importants, significatifs et majeurs, déjà engrangés tout au long de l'année 2024, dans la lutte contre l'hydre terroriste et les encouragés pour les perspectives dans le combat engagé, pour la libération du territoire national. « Le chef de l'Etat vous rappelle, que votre travail est reconnu et salué. Son message est un message de reconnaissance, d'encouragement pour

votre engagement, votre patriotisme et votre détermination à vaincre l'ennemi », a-t-il fait savoir. Et d'ajouter que les forces combattantes, ont su être à la hauteur des défis sur le terrain et permis au Burkina Faso de tenir face aux multiples attaques terroristes. Le chef

du gouvernement a confié que tout sera mis en oeuvre, pour que les forces combattantes soient dans des conditions optimales en termes d'équipements et de logistiques, car à l'entendre, le président, le capitaine Ibrahim Traoré tient à coeur de donner le coup de grâce à l'ennemi en cette année 2025, qu'il a qualifié d'une année charnière, afin d'arracher la liberté du Burkina Faso.

« Les Burkinabè savent que vous menez le bon combat qui est celui de la liberté que nous comptons arracher vaille que vaille et très bientôt. Il va falloir que les ennemis mordent la poussière en 2025 », a-t-il souhaité. Il a rappelé qu'au dernier conseil du Fonds de soutien patriotique (FSP), les Burkinabè ont consenti d'énormes efforts, en mobilisant au 30 décembre 2024, 175 milliards F CFA. « C'est extraordinaire.

C'est plus que, ce qu'aucun autre partenaire ne peut nous donner. C'est la preuve que les populations sont déterminées et engagées derrière vous et nous n'avons pas le droit de ne pas être à la hauteur de leurs attentes », a-t-il souligné. Au regard de cette mobilisation encourageante, le premier ministre é exhorté les forces combattantes à rester toujours engagées, déterminées, vigilantes et persévérantes. Il a souhaité que 2025 puisse être l'année de la victoire totale du "pays des Hommes intègres" sur le terrorisme, de la liberté recouvrée, de la souveraineté affirmée, afin que tout le peuple burkinabè puisse être fier de ce combat qu'il aura mené et gagné.