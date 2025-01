Angola: CNN diffuse des images du réveillon du Nouvel An sur la baie de Luanda

Luanda — La chaîne d'information nord-américaine CNN International a diffusé en direct les moments de la célébration du Nouvel An dans la Baie de Luanda, où a eu lieu le festival des feux d'artifice.

Le journaliste Larry Madowo a rapporté les moments du spectacle qui s'est déroulé dans le ciel de Luanda, avec une prédominance de lumières, de couleurs et de fumée, qui a duré environ 15 minutes.

La couverture du réveillon du Nouvel An sur CNN a commencé à 22 heures le 31 décembre et s'est poursuivie jusqu'à près d'une heure du matin du 1er janvier 2025.

L'initiative, qui se déroule depuis environ trois ans, place la ville de Luanda parmi les dizaines de capitales du monde sélectionnées en 2024 par CNN International, pour que l'on puisse apprécier la manière et l'intensité avec laquelle on vit le réveillon du Nouvel An dans le monde entier.

Compte tenu de l'importance et de la portée mondiale de ce média auprès du grand public, l'Angola et sa capitale Luanda, en particulier, ont une grande et excellente opportunité de se présenter au monde et de susciter l'intérêt des touristes potentiels de diverses parties du monde.

La présence de CNN International permettra, entre autres, de mettre en valeur le potentiel touristique et culturel et, par conséquent, d'améliorer la perception du public sur l'image et la réputation de l'Angola, principalement à l'étranger.

Pour cette initiative, des dizaines de villes à travers le monde ont été sélectionnées par CNN, parmi lesquelles Sydney, Los Angeles, Lisbonne, Rome, Paris et Madrid, et en raison des bonnes relations de CNN avec l'Angola, Luanda est l'une des villes sélectionnées, selon une note ministériel.