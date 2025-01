Afrique: Journée Mondiale de la Paix - Désarmer les mots

Dans la conclusion de son journal de captivité « Chaînes de la liberté », son ami et confrère Pier Luigi Maccalli nous invite à « désarmer les mots ». Deux années de captivité dans le désert, au milieu des pierres, du sable, de la poussière et des étoiles, l'ont convaincu que le chemin de la paix, entendue comme « convivialité des différences », ne peut surgir qu'à mains nues. Désarmer les mots implique précisément de se déplacer à mains nues, sans idées préconçues, sans idéologies de la mort et sans frontières à utiliser pour s'inventer des ennemis à volonté.

Le père Maccalli a écrit que, hormis les chaînes qui ne l'avaient jamais quitté, il avait été généralement respecté par ses geôliers dans le désert. Mais ce qui l'a profondément marqué et blessé, ce sont les mots des ravisseurs. Des mots comme des pierres qui blessent en mentant, en insultant, en faisant finalement de l'autre une « non-personne ». Il se sentait comme une chose indéfinissable dont l'existence n'est utile que pour ce qu'elle peut donner en termes monétaires avec le prix de la rançon. Une monnaie d'échange et rien de plus.

Dans l'introduction au « Livre du pouvoir » de Simone Weil, Mauro Bonazzi écrit que « la seule façon de s'opposer à la diffusion de la force comprise comme violence est la recherche de la vérité... et cela signifie, avant tout, prendre soin des mots, parce qu'ils sont l'instrument que nous utilisons pour nous comprendre nous-mêmes et le monde. Et c'est en déformant les mots que nous nous créons, consciemment ou non, des barrières confortables pour nous protéger des autres ».

Prendre soin des mots et de leur vérité, c'est les « désarmer ».

Au Sahel, où ces notes sont écrites, nous sommes assiégés depuis des années par des groupes armés « terroristes », des intérêts stratégiques, des marchands d'armes, des idéologies religieuses et des financements occultes. Les déplacés et les réfugiés des conflits armés se comptent par millions, et les souffrances sont aussi incalculables en termes de cicatrices qu'ils laisseront aux générations futures. À l'origine de tout ce drame, avant même les divisions ethniques, religieuses ou économiques, il y a eux, les mots.

Simone Weil elle-même le rappelle bien.

Dans le livre cité plus haut, Weil souligne que « capitalisons des mots vides de sens et, à la première occasion, les hommes verseront des fleuves de sang, à force de les répéter, ils accumuleront ruine sur ruine... rien de réel ne peut vraiment correspondre à de tels mots, car ils ne signifient rien. Le succès ne coïncidera qu'avec l'anéantissement des hommes qui se battent au nom de mots différents ».

La liste des mots en « majuscules » serait sans fin, tout comme les charniers.

Mettre des majuscules à des mots qui n'ont d'autre sens que celui imposé par le pouvoir, c'est ce à quoi s'emploie la propagande et surtout le silence complice des « bons et des honnêtes ».

Chaque communauté, chaque structure éducative, chaque média, chaque famille, chaque organisation politique et religieuse devrait avoir pour priorité de « prendre soin des mots ». Nous aurions alors, comme l'espérait le Père Maccalli, des mots désarmés à confier au vent pour qu'ils murmurent la paix au monde. (Agence Fides 1/1/2025)

*Missionnaire de la Société des missions africaines (SMA)