Cameroun: Message à la Nation - Paul Biya répond à Mgr Samuel Kleda et se présente à la présidentielle 2025

Paul Biya a adressé un message traditionnel à la Nation le 31 Décembre 2024 avec un zeste de campagne présidentielle. Il a d'ailleurs exhumé la célèbre formule « Je n'y faillirai pas » du 6 novembre 1984.

Paul Biya, président du Cameroun s'est adressé à la Nation Camerounaise. Un message attendu quand on sait que l'année 2025 est, selon le calendrier Camerounais une année électorale notamment avec l'élection Présidentielle au_ cours de laquelle son 8e mandat présidentiel est mis en jeu. La question est lancinante et la réponse attendue. A 92 ans, Paul Biya sera-t-il candidat à sa propre succession en 2025 ?

Mgr Samuel Kleda, Archevêque Métropolitain de Douala, capitale économique de Douala, reconnu pour ses positions plutôt iconoclastes sur le Régime en place à Yaoundé depuis 42 ans a planté le décor. Dans une interview accordée à Radio France Internationale en Décembre 2024, il a dit avec emphase que la candidature de Paul Biya en 2025 est « irréaliste » au vue de la situation sociopolitique déplorable que traverse la majorité des Camerounais.

Une candidature qui, selon l'opposant Jean Michel Nintcheu « serait même une provocation, parce qu'on sait très bien que M. Biya ne dirige plus le Cameroun. Il est fatigué, il n'arrive même plus à se mettre debout. Et on sait très bien que cette situation a conduit à une multiplication de clans qui, en réalité, dirigent le Cameroun »

Cela a suscité un tôlé de réaction au sein de l'opinion politique et sociale Camerounaise. Notamment au sein du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RPPC, parti politique de Paul Biya au pouvoir à Yaoundé depuis le 6 novembre 1982. Notamment avec la réaction de Joseph Owona, secrétaire adjoint du RDPC et ministre du travail et de la sécurité sociale qui estime que « Mais nous, au RDPC, nous sommes confiants. Nous attendons la fin du mandat, et à la fin du mandat, le président Biya l'a dit, il se prononcera sur sa candidature ou sa non-candidature. Je crois qu'il (Mgr Kleda) sort complètement de ses fonctions du prélat, et malheureusement, il est un homme politique pas très accompli »

Au cours de son adresse à la Nation donc, Paul Biya a tranché avec son droit de choisir et sa réponse à la demande sociale notamment celle de sa famille politique qui l'appelle à rester le candidat naturel du parti. En guise de réponse, il a exprimé sa « Détermination à vous servir reste intacte... » qui sonne comme une promesse de campagne électorale qu'il affirme lui-même « Je suis particulièrement sensible au soutien massif que vous n'avez cessé de m'apporter toutes ces années...Je puis vous assurer que ma de germination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien, face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. »