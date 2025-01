Ethiopie: Le pays et la Banque mondiale ont signé un accord de financement de 700 millions d'USD pour renforcer le secteur financier

Addis Ababa — Le ministère éthiopien des finances et la Banque mondiale ont signé un accord de prêt de 700 millions d'USD pour soutenir la mise en oeuvre du projet de renforcement du secteur financier, qui vise à améliorer la stabilité et la viabilité du secteur financier éthiopien.

L'accord a été signé par Ahmed Shide, ministre des finances, représentant le gouvernement éthiopien, et Maryam Salim, directrice nationale pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et le Sud-Soudan à la Banque mondiale.

Le projet de renforcement du secteur financier (FSSP) est stratégiquement conçu pour soutenir les réformes essentielles du secteur financier et les efforts de recapitalisation de la Banque commerciale d'Éthiopie et de la Banque de développement d'Éthiopie.

Le financement soutient la récente réforme audacieuse du gouvernement visant à moderniser et à libéraliser les opérations bancaires dans le pays, selon le ministère des finances. Il fait suite à la récente décision d'émettre 900 milliards d'ETB de titres de dette publique pour régler les prêts non performants de la CBE et faciliter sa recapitalisation.

En conséquence, une partie substantielle du financement sera allouée à la recapitalisation de la Commercial Bank of Ethiopia (CBE) et de la Development Bank of Ethiopia (DBE), à la résolution des problèmes liés à l'héritage de la dette, à l'amélioration de la qualité des actifs et à la conformité avec les exigences en matière d'adéquation des fonds propres.

En outre, il contribue à l'amélioration de la stabilité financière en renforçant le cadre de supervision et de réglementation du secteur bancaire. Elle soutient les efforts du gouvernement pour créer des opportunités d'accès au capital afin d'améliorer la création d'emplois et de soutenir la croissance économique.