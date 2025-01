Ethiopie: Les anciens militants de l'Amhara reçoivent un accueil chaleureux au centre de réhabilitation de Saraba

Addis Ababa — Les anciens militants qui ont accepté le chemin de la paix ont reçu un accueil chaleureux au centre de réhabilitation de Saraba, dans la région d'Amhara.

Des personnes âgées, des pères religieux, des fonctionnaires et des officiels étaient présents au centre de réhabilitation de Saraba pour accueillir les combattants qui ont accepté le chemin de la paix.

Le conflit qui dure depuis plus d'un an dans la région d'Ahmhra a infligé une grave crise économique et sociale à la population.

Pour rétablir la paix dans la région d'Amhara, le gouvernement et le grand public ont lancé de fréquents appels à la paix.

À cet effet, les combattants qui ont regretté leurs mauvaises actions antérieures ont adhéré à l'appel à la paix du gouvernement et sont accueillis dans des centres de réhabilitation.

S'exprimant lors de la cérémonie, les anciens combattants Alamerew Nigusse et Amanuel Tekalign ont exprimé des remords pour leur implication dans le conflit, reconnaissant les souffrances qu'il a infligées à la population. Ils ont souligné que le conflit n'avait fait que des victimes et des destructions et ont promis de se racheter et de contribuer à la reconstruction de la région.

"Nous comprenons que le conflit n'a apporté que mort et destruction", a déclaré M. Alamerew. "Nous avons commis une grave erreur et nous sommes prêts à expier nos actes".

Worqye Hadgu et Solomon Asmare ont fait écho aux mêmes sentiments, soulignant la futilité de la lutte armée. Ils ont appelé leurs anciens camarades qui sont toujours dans la brousse à tenir compte de l'appel à la paix lancé par le gouvernement.

Les personnes âgées et les pères religieux qui ont assisté à l'événement ont félicité les anciens combattants pour leur décision d'accepter l'offre de paix du gouvernement et du public, soulignant l'importance de la paix et de la réconciliation pour le destin de la région.

Ils ont exhorté les anciens combattants à jouer leur rôle dans l'instauration de la paix et du développement dans l'ensemble de la région.

Le chef adjoint du Bureau de sécurité de la région Amhara, Berihu Mengistu, a confirmé que les combattants avaient remis leurs armes au camp de Jilga Saraba.

Il a ajouté que le gouvernement envisageait d'offrir une formation professionnelle aux anciens combattants afin de faciliter leur réintégration dans la société.

La mise en oeuvre réussie de l'initiative de paix devrait ouvrir une nouvelle ère de paix et de stabilité dans la région d'Amhara, ouvrant la voie à la reprise économique et au développement.