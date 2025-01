Maroc: La 9ème édition du Forum RH les 9 et 10 janvier sur le campus de l'Université Privée de Fès

Fès — La 9ème édition du Forum RH se tiendra les 9 et 10 janvier courant sur le campus de l'Université Privée de Fès.

Cet événement de deux jours sera marqué par une conférence thématique sur "L'Impact de l'IA sur l'Employabilité", animée par des experts de renom, indique l'UPF dans un communiqué.

À l'occasion de cette édition, plusieurs intervenants prestigieux partageront leur expertise, à savoir Mohammed Jadri, analyste économique et Directeur de l'Observatoire de l'Action Gouvernementale, qui abordera l'impact de l'IA sur l'employabilité, et Ayoub Zouak, Chef de Projet Digitalisation et Développement au Centre Régional d'Investissement, qui explorera la mutation vers l'IA et ses implications sur les entreprises et les carrières.

De son côté, Mehdi Tamimount, Chef de Service Contribution à la Planification Stratégique Régionale au Centre Régional d'Investissement, discutera des défis relevés et des secteurs visés par la Coupe du Monde 2030, un événement transformateur pour l'économie régionale, tandis que Driss Slaoui, Fondateur de WeLoveBuzz, proposera une session captivante sur le Storytelling et son rôle dans le monde professionnel.

Le Forum RH offre également aux entreprises une plateforme exceptionnelle pour présenter leurs besoins en recrutement et les profils recherchés, échanger avec les étudiants et lauréats lors d'entretiens, découvrir le portefeuille exclusif de PFE et stages de l'UPF et comprendre les tendances et défis du marché de l'emploi à l'ère de l'IA.

Plus de 35 entreprises seront présentes pour maximiser leur visibilité et renforcer leur interaction avec les talents de demain.

Au terme de la conférence, une tournée sera organisée pour inaugurer les stands des entreprises participantes. Ce moment marquera le lancement officiel des activités du Forum RH et permettra aux participants de découvrir les opportunités et initiatives proposées par les entreprises participantes.