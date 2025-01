Tunisie: Le Qatar enregistre un excédent commercial de 15,8 milliards de dollars au 3ème trimestre 2024

Le Qatar a enregistré un excédent commercial de 15,8 milliards de dollars (57,7 milliards de riyals) au troisième trimestre 2024, en légère baisse par rapport aux 16,7 milliards de dollars (60,9 milliards de riyals) enregistrés au cours de la même période en 2023, selon le Conseil national de planification.

La valeur totale des exportations du Qatar, incluant les biens locaux et les réexportations, a atteint 87,8 milliards de riyals au troisième trimestre 2024, marquant une diminution de 2,2 % par rapport aux 89,8 milliards de riyals enregistrés au même trimestre de l'année précédente. Ce déclin résulte principalement de la baisse des exportations de carburants minéraux, lubrifiants et produits similaires (-6,5 %), ainsi que de produits manufacturés divers (-22 %), selon le rapport du Conseil.

Du côté des importations, le Qatar a enregistré une hausse de 4,1 % au troisième trimestre 2024, avec des achats s'élevant à 30,1 milliards de riyals, contre 28,9 milliards de riyals en 2023. Cette augmentation est largement attribuée à la hausse des importations de machines et équipements de transport (+6,7 %), de produits chimiques (+17,2 %), de carburants minéraux, lubrifiants et produits similaires (+58,2 %), ainsi que de produits alimentaires et animaux vivants (+9,8 %).

Les échanges commerciaux du Qatar restent dominés par les pays asiatiques, qui représentent 75,9 % des exportations et 39,7 % des importations. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) suivent avec 11,6 % des exportations et 11,3 % des importations, tandis que l'Union européenne a contribué à hauteur de 7,7 % des exportations et 26 % des importations.