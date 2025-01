Tunisie: Le pays dans le Top 25 des destinations - Une reconnaissance bien méritée et un regard tourné vers l'avenir

En 2025, la qualité totale et l'engagement pour l'excellence devront être les mots d'ordre pour faire de la Tunisie une destination incontournable, à la hauteur de sa richesse culturelle et naturelle et à la hauteur des ambitions des Tunisiens.

Une bonne nouvelle en cette fin d'année, la Tunisie figure à présent dans le prestigieux classement des 25 meilleures destinations touristiques mondiales pour l'année 2025, établi par le célèbre site «National Geographic». Ce classement, qui met en avant des lieux et des pays emblématiques qui font rêver, tels que la Thaïlande, le Mexique, le Japon, l'Afrique du Sud ou encore l'Irlande, est une reconnaissance internationale de la richesse culturelle, historique et naturelle de la Tunisie. Le pays se positionne ainsi comme une destination incontournable pour les voyageurs du monde entier.

Une richesse patrimoniale et naturelle mise en lumière

Le site de la National Geographic Society (NGS), fondée en 1888 et réputée pour son expertise scientifique et éducative, a salué l'exceptionnelle diversité des atouts touristiques tunisiens. Parmi les points forts mis en avant figurent les superbes plages méditerranéennes, l'époustouflant désert du Sahara et des sites historiques d'une valeur inestimable.

Des joyaux tels que l'amphithéâtre d'El Jem, les thermes romains, les temples antiques et même une épave datant de 2000 ans soulignent la richesse archéologique du pays. Ces éléments uniques renforcent la position de la Tunisie comme un carrefour entre l'histoire ancienne et les expériences modernes.

Un secteur touristique en pleine transformation

«De ses superbes plages méditerranéennes à l'amphithéâtre historique d'El Jem, en passant par le charme de ses souks et le Sahara à couper le souffle, la Tunisie brille sur la scène mondiale en tant que destination incontournable», a déclaré l'ambassade des États-Unis sur sa page Facebook officielle.

Lors de la clôture de la 56e édition du Festival international du Sahara à Douz, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekeya, a réaffirmé l'importance du secteur touristique dans le développement économique du pays. Il a annoncé que le gouvernorat de Kébili, notamment la région emblématique de Ksar Ghilane, connaît actuellement une forte dynamique dans le tourisme saharien et intérieur.

Avec des taux d'occupation dépassant la capacité des établissements hôteliers, cette région attire de plus en plus de visiteurs grâce à ses campements touristiques et ses activités d'aventure destinées aux jeunes. Cette tendance contribue à renforcer non seulement le tourisme local, mais également à diversifier les expériences proposées aux visiteurs.

Pour l'année 2025, le ministre a annoncé une série de mesures stratégiques visant à développer davantage le tourisme saharien. Ces mesures incluent des incitations pour encourager les investissements dans ce secteur stratégique et des efforts pour améliorer la qualité des services, tant dans les industries artisanales que dans l'hôtellerie.

Des perspectives ambitieuses pour un avenir prometteur

Par ailleurs, Sofiane Tekeya a promis d'accélérer la résolution des problèmes liés aux projets touristiques bloqués à Ksar Ghilane. L'octroi des autorisations nécessaires sera une priorité afin de dynamiser cette région clé du désert tunisien.

La Tunisie doit-elle s'endormir sur ses lauriers ? Non. Cette reconnaissance internationale représente une opportunité unique pour le pays de consolider ses acquis et d'investir dans une stratégie durable. En 2025, la qualité totale et l'engagement pour l'excellence devront être les mots d'ordre pour faire de la Tunisie une destination incontournable, à la hauteur de sa richesse culturelle et naturelle et à la hauteur des ambitions des Tunisiens.

Avec ses paysages variés, son histoire millénaire et sa capacité à innover, notre pays a tout pour s'imposer durablement comme l'une des destinations touristiques les plus attractives au monde. Son potentiel ne se limite pas à ses attraits traditionnels, mais le pays regorge d'opportunités pour des offres authentiques et personnalisées. Des circuits écologiques dans les oasis à la découverte de traditions artisanales uniques, la Tunisie peut offrir des séjours qui allient authenticité et modernité.

En collaboration avec les acteurs privés, le gouvernement vise à capitaliser sur cette dynamique en investissant dans les infrastructures et en promouvant des initiatives locales. En favorisant le développement durable et en mettant en valeur ses spécificités régionales, le pays se prépare à accueillir une nouvelle génération de voyageurs en quête d'expériences uniques et authentiques. Ainsi, avec cette reconnaissance bien méritée, la Tunisie ne doit pas se contenter de briller sur la scène internationale, mais de se préparer à devenir une référence mondiale dans le tourisme de demain.