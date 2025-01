Tunisie: L'EST sera l'hôte de Pyramids, ce dimanche, en ligue des champions - Elyas Bouzaiene, une carte valable !

La nouvelle recrue, Elyas Bouzaiene, sera qualifiée pour le match de ce dimanche face à Pyramids. L'Espérance peut l'ajouter sur la liste de la CAF à partir de demain.

Au mercato hivernal, on recrute des joueurs selon des postes ciblés dans la perspective de colmater les brèches apparues après le début de l'exercice. Aussi, les joueurs recrutés au mercato hivernal sont censés être opérationnels tout de suite, car il n'y a pas lieu de faire une deuxième préparation d'intersaison. Elyas Bouzaiene répond à tous ces critères, outre que les négociations étaient fluides.

Vendredi dernier et après s'être rendu en Suède pour régler des affaires personnelles, Elyas Bouzaiene a regagné Tunis pour signer un contrat de deux ans et demi et effectuer sa première séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

La nouvelle recrue, Elyas Bouzaiene, sera qualifiée pour le match face à Pyramids, ce dimanche. L'Espérance peut l'ajouter sur la liste de la CAF à partir de demain. Bouzaiene pourra donc disputer son premier match officiel sous les couleurs "sang et or" au Caire. A noter que l'Espérance a, jusqu'au 31 janvier, pour compléter sa liste CAF des joueurs.

Vol spécial pour Le Caire, vendredi

La délégation "sang et or" s'envolera, ce vendredi, pour Le Caire via un vol spécial. C'est dire que l'essentiel de la préparation se fera à Tunis et que, sur place, les joueurs n'effectueront qu'une seule séance sur la pelouse du Stade du 30 juin qui abritera le match.

Zaddem sur les tablettes de Ghazl El-Mahalla

Le joueur du milieu, Moataz Zaddem, pourrait retrouver le championnat égyptien après une première expérience réussie à Al Masry qui lui a valu un retour en équipe nationale. Pour rappel, Zaddem a évolué la saison dernière à Al-Masry sous forme de prêt de six mois.

Le milieu "sang et or" est sur les tablettes de Ghazl El-Mahalla qui a émis une offre de 170 mille dollars. Ceci dit, Zaddem a fait toute la préparation d'intersaison en équipe B avant de réintégrer l'équipe première après l'entame de la saison. Il n'a fait que deux apparitions chez les seniors, face à l'ESZ et contre le CAB, avant de retrouver l'équipe B. Zaddem est lié par un contrat avec l'EST qui court jusqu'au 30 juin 2026.

Benayad : «Al-Qowa Al-Jawiya» entre en lice

Un autre joueur a fait son retour l'été dernier. Il s'agit de l'avant-centre algérien, Riad Benayad, prêté la saison dernière pour six mois au Raja Casablanca. Lui aussi s'est entraîné en équipe B avant de retrouver il y a quelques jours l'équipe première.

Selon des informations concordantes, la JS Kabylie a manifesté son intérêt pour le joueur. Sauf que la JSK sera en concurrence avec le club irakien «d'Al-Qowa Al-Jawiya», entré en lice dans la perspective de recruter Riad Benayad, sous contrat jusqu'au 30 juin 2025.