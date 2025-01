Gabon: Discours à la nation - Le regard de Justine Judith Lekogo

Le discours prononcé par le président Brice Clotaire Oligui Nguema le 31 décembre 2024 marque une étape importante dans la transition politique et économique du Gabon. Il présente une vision ambitieuse pour le pays, axée sur l'unité nationale, la réconciliation, la justice sociale, la modernisation économique et la préservation de l'environnement. Voici quelques éléments d'analyse de ce discours et des réflexions qu'il suscite.

1. Un message d'espoir pour les jeunes et la société civile

Le message du président Oligui Nguema, en particulier lorsqu'il évoque l'année 2025 comme "l'année de la consolidation et du renouveau", incarne un appel à l'espoir, surtout pour les jeunes. Les projets de création de 163 000 emplois, en particulier ceux liés aux infrastructures comme le port de Mayumba, la ligne de chemin de fer Belinga-Booué-Mayumba et le barrage de Booué, soulignent un engagement fort en faveur de l'emploi et de la formation des jeunes. Ces initiatives sont cruciales dans un contexte où le chômage des jeunes est souvent un défi majeur pour de nombreux pays africains.

Les jeunes, ainsi que la société civile, devraient voir dans ce discours une opportunité de s'impliquer dans la transformation du pays. L'accent mis sur l'inclusivité et l'engagement citoyen ouvre une voie pour une participation active dans les réformes économiques et sociales, ce qui pourrait renforcer la cohésion sociale et l'adhésion aux objectifs du gouvernement. Les appels à la solidarité, à la réconciliation nationale et à la construction d'un "Gabon nouveau" font écho aux aspirations populaires de justice sociale et d'équité.

2. La consolidation de la transition politique

Le bilan de la transition, avec l'unité nationale comme fil conducteur, est un élément central du discours. Le président souligne les progrès réalisés depuis août 2023 et rappelle l'importance du référendum constitutionnel de 2024, marquant un tournant démocratique pour le pays. Cela montre une volonté claire d'approfondir les réformes politiques et institutionnelles. Pour les hommes politiques, il s'agit d'un signal fort en matière de gouvernance démocratique et de respect des engagements internationaux. Ce discours peut ainsi être perçu comme un levier pour renforcer les institutions démocratiques du pays, en instaurant un dialogue inclusif et transparent.

Toutefois, cette consolidation passe par une attention particulière à la mise en oeuvre des réformes, au-delà des simples discours. Les acteurs politiques doivent veiller à ce que les processus démocratiques soient renforcés et que les droits de la société civile soient protégés, tout en garantissant un environnement politique favorable à la liberté d'expression et à l'opposition constructive.

3. Un modèle de gestion économique plus équitable

La lutte contre la corruption et la gestion plus équitable des ressources publiques, mentionnée dans le discours, répond à une attente pressante des Gabonais. L'accent mis sur la réduction des dépenses publiques et l'amélioration de la gestion des finances publiques est un signe que le gouvernement veut mettre en place une gouvernance plus rigoureuse et transparente. Cela devrait interpeller non seulement les institutions publiques, mais aussi les entreprises privées et les acteurs internationaux.

Les hommes politiques et les membres de la société civile seront amenés à jouer un rôle clé dans cette dynamique. Leurs actions devront s'aligner sur la nécessité de transparence, de responsabilité et d'équité dans l'utilisation des ressources. Les syndicats, les ONG et les autres organisations de la société civile auront un rôle important à jouer pour assurer que les réformes économiques ne profitent pas seulement à une élite, mais qu'elles bénéficient à l'ensemble de la population.

4. Engagement environnemental et développement durable

L'engagement du président envers la neutralité carbone d'ici 2050 est un message fort en faveur du développement durable. Cette prise de position démontre une volonté de prendre au sérieux les enjeux environnementaux, un aspect souvent négligé dans de nombreuses politiques publiques en Afrique. Le pacte environnemental annoncé et la collecte des contributions carbones des compagnies aériennes et maritimes traduisent une démarche pragmatique pour atténuer l'impact écologique du Gabon.

Les acteurs politiques et la société civile doivent prendre cette initiative au sérieux en soutenant les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en favorisant l'adoption de comportements responsables. Il s'agit aussi d'une occasion de promouvoir des politiques de développement qui allient progrès économique et préservation de l'environnement.

5. Sécurité et modernisation des forces de défense

Le discours de M. Oligui Nguema met également en lumière la nécessité de renforcer la sécurité intérieure du pays et de moderniser les forces de défense. Cela est fondamental pour assurer un environnement propice au développement économique et social. Les forces de défense et de sécurité doivent non seulement être modernisées, mais aussi être placées au service de la protection des citoyens, de la sécurité publique et du maintien de l'ordre.

Les hommes politiques et la société civile devront s'assurer que cette modernisation ne se transforme pas en un prétexte pour des abus de pouvoir. Un système judiciaire indépendant et transparent est essentiel pour que ces réformes soient perçues comme une véritable avancée pour l'État de droit.

6. Célébration des valeurs nationales et encouragement à l'engagement citoyen

La mise en avant des valeurs nationales et l'encouragement à la participation active de la jeunesse à la construction du pays sont des points qui appellent à l'action. Le rôle des artistes, des sportifs et des jeunes dans l'édification du pays est essentiel, et il faut espérer que ce message incitera à un renouveau dans l'engagement des Gabonais, en particulier de la jeunesse, dans les affaires publiques.

Pour les leaders politiques, il s'agit de montrer l'exemple et de créer un cadre propice à l'expression des talents et des compétences. Ils devront s'assurer que les jeunes sont formés et intégrés dans des projets concrets de développement.

En somme, le discours du président Oligui Nguema est porteur d'un grand message d'espoir, notamment pour les jeunes et pour toute la société gabonaise, avec un appel à la réconciliation, à la modernisation économique, et à la préservation de l'environnement. Il incite à l'action collective, la solidarité nationale et un engagement sans faille des institutions, des politiques et des citoyens pour construire un Gabon plus juste, prospère et respectueux des principes démocratiques.

Toutefois, pour que cet optimisme se traduise en réalité, les défis liés à la mise en oeuvre des réformes doivent être surmontés, et le dialogue entre toutes les forces vives de la nation reste indispensable.

Justine Judith LEKOGO

Députée à L'Assemblée Nationale , 3ème rapporteur à la Commission des Finances.

Leaders de la société civile, Coordinatrice du Copil Citoyen.