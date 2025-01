Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 janvier 2025

Le Sénégal et la Mauritanie annoncent l’« ouverture officielle du premier puits du gisement GTA »

Les deux pays font un pas vers l’exploitation de leur gaz commun. Dans un communiqué conjoint publié ce 1ᵉʳ janvier, ils ont annoncé « l’ouverture du premier puits » de leur gisement marin, une étape importante devant conduire à « la commercialisation » du produit.

« Les ministères chargés de l’Énergie en Mauritanie et au Sénégal, Petrosen et la Société mauritanienne des hydrocarbures (deux entreprises publiques sénégalaise et mauritanienne) annoncent avec fierté l’ouverture officielle du premier puits du gisement GTA », dit ce communiqué. (Source Jeune Afrique)

Pour 2025, Judith Suminwa souhaite que la paix et la sécurité règnent sur la RDC

La Première ministre, Judith Suminwa, a dans son message de vœux pour le nouvel an publié ce 1er janvier 2025, a souhaité que la paix, la sécurité et la stabilité règnent sur le pays afin qu’il continue sa marche inexorable vers une République démocratique du Congo unie et prospère.

« Face à la guerre injuste qui nous affecte depuis trois décennies, je voudrais affirmer ici ma solidarité avec les personnes déplacées, qui vivent dans des conditions désespérées, et m’engage à soutenir toutes les actions en vue de mettre un terme à leurs souffrances », a annoncé Judith Suminwa. (Source Radio Okapi)

Groupe Gabon Télévisions : Un budget prévisionnel ambitieux de 1 milliard FCFA pour 2025

Le Groupe Gabon Télévisions se fixe des objectifs ambitieux pour l’année 2025, avec un budget prévisionnel estimé à près d’un milliard de francs CFA. Une stratégie qui vise à renforcer son attractivité auprès des téléspectateurs grâce à une programmation innovante et de nouvelles productions.

Une ambition renouvelée pour séduire davantage. Réuni le 30 décembre 2024 à la Maison George Rawiri, le conseil d’administration du Groupe Gabon Télévisions a adopté un budget similaire à celui de l’année précédente. L’objectif est clair : plaire davantage aux téléspectateurs gabonais et élargir son audience au-delà des frontières. Pour cela, la grille des programmes sera enrichie avec des contenus plus diversifiés et captivants, répondant aux attentes du public. (Source GabonMediaTime)

La base de l'armée française sera rétrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier

La base militaire française d'Abidjan va être rétrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier, a annoncé mardi soir le président ivoirien Alassane Ouattara, conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique.

"Nous pouvons être fiers de notre armée dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire", a déclaré M. Ouattara, dans son allocution de fin d'année. (Source VOA Afrique)

Tchad : Plus de 2000 milliards FCFA de dettes impayées en 2024

Au Tchad, à la veille de la prochaine année 2025, les opérateurs économiques réclament le paiement de la dette intérieure accumulée depuis plus d’une décennie dont le montant est estimé à plus de deux mille milliards de FCFA. Ils dénoncent le non-respect du programme d’épuration de dette élaboré par le gouvernement après un audit international et appellent les autorités à honorer leurs engagements pour relancer l’économie nationale.

Les opérateurs économiques tchadiens réclament de l’Etat le paiement d’une dette intérieure estimée à plus de deux mille milliards de FCFA. Une dette qui s’est accumulée depuis plus de dix ans et qui asphyxie le secteur privé, principal pourvoyeur de richesse et d’emplois. (Source Africa 24)

Depuis la caserne militaire de Dessa, Patrice Talon envoie un pic à ses voisins de l’AES

Lors de son récent discours prononcé à la caserne militaire de Dessa, située à Allada, le président Patrice Talon a clairement souligné les avancées notables dans le renforcement des infrastructures militaires béninoises. Mais au-delà du message destiné aux forces armées nationales, certains passages de son intervention ont semblé adresser un signal subtil mais ferme aux pays voisins membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le lundi 30 décembre 2024, le Président de la République, Monsieur Patrice TALON, a effectué une visite à la caserne de Dessa dans la commune d’Allada. L’objectif de cette descente du Chef de l’État béninois, est de témoigner la reconnaissance de la Nation tout entière « à nos vaillants soldats qui ne manquent aucune occasion pour honorer leur serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité des concitoyens et affirmer leur loyauté à l’État et aux autorités politiques. » (Source Beninwebtv)

Révision de la loi électorale au Mali : Une réforme stratégique pour des élections transparentes et inclusives

Le mardi 31 décembre 2024, le Président de la Transition, le Général d'Armée Assimi Goïta, a signé une ordonnance modifiant la loi électorale n°2022-019 du 24 juin 2022. Cette réforme s’inscrit dans un contexte politique et institutionnel marqué par des affirmations à peine voilées sur la possibilité d'organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives dans les prochains mois, même si, à ce jour, aucun chronogramme n'a encore été dévoilé.

Adoptée en Conseil des ministres, l’ordonnance n°2024-022 PT-RM vise à renforcer les dispositifs de gestion des listes électorales tout en s'adaptant aux besoins de modernisation du processus électoral. Les modifications concernent principalement les articles 52, 57 et 70 de la loi électorale, qui définissent les modalités de révision des listes électorales, le rôle des autorités administratives et les rectifications nécessaires pour garantir l’intégrité des scrutins. (Source Journal du Mali)

Migration irrégulière : La Marine Royale avorte une nouvelle tentative

Ce mercredi, la Marine Royale a intercepté une embarcation pneumatique avec trois migrants à bord, profitant de ce jour férié en vue de traverser de manière irrégulière le détroit de Gibraltar.

En ce premier jour de l’année, la quête de nouveaux départs a conduit trois migrants maghrébins à tenter la traversée vers les côtes de Cadix dans une embarcation pneumatique, communément utilisée comme jeu sur les plages. Au petit matin, vers 9h00, cette tentative a été vite avortée par la Marine Royale, qui a localisé et intercepté l’embarcation dans les eaux du détroit, à proximité de l’enclave de Sebta, indique la presse ibérique. (Source Hespress)

Niger : Le budget 2025 en hausse de 4,13 %

Le Conseil des Ministres du Niger s’est réuni le mardi 31 décembre 2024 sous la présidence du Général Abdourahamane Tiani, Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Lors de cette session, plusieurs décisions importantes ont été prises, notamment l’adoption du projet de loi de finances pour 2025, fixé à 3 033,33 milliards de francs CFA, soit une hausse de 4,13 % par rapport à l’année précédente. Cette progression intervient dans un contexte économique marqué par les répercussions de la guerre en Ukraine et des sanctions internationales.

D’autres mesures ont été adoptées. Parmi lesquelles la création d’une Réserve naturelle nationale des girafes (RNNG) pour préserver les dernières girafes d’Afrique de l’Ouest. Il a également validé un décret encadrant les transplantations d’organes et les greffes de tissus humains, constituant une avancée notable dans le domaine de la santé. (Source apanews)

Etat délabré des routes : Paul Biya se dit « conscient » de la frustration des Camerounais

Face à ses compatriotes mardi soir dans le cadre de sa traditionnelle adresse de fin d’année à la Nation, le Chef de l’Etat a dit un mot sur le réseau routier national.

Depuis plusieurs années, la dégradation du réseau routier camerounais s’est accélérée, rendant les déplacements de plus en plus difficiles et coûteux. Les routes nationales, notamment celles reliant les grandes villes, sont parsemées de nids-de-poule et de fissures, augmentant considérablement le risque d’accidents. Face à la colère des populations, le président de la République, dans son discours du 31 décembre dernier, a reconnu l’urgence de la situation. (Source LeBledParle)