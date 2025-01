Burkina Faso: Renforcement du système de santé - Du matériel roulant et médicotechnique de plus de 5 milliards F CFA pour les hôpitaux

L'Etat burkinabè a remis un lot de matériel composé de logistique roulante et de matériels médicotechniques d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA au ministère de la Santé, le mardi 31 décembre 2024, à Ouagadougou.

Le niveau d'équipement des plateaux techniques des blocs opératoires des Centres hospitaliers universitaires (CHU) et régionaux (CHR) du pays sera élevé dans les jours à venir pour le bonheur des Burkinabè. Le ministère de la Santé a en effet reçu un important lot de matériels roulants et médicotechniques composé de 10 ambulances, 39 pick up, 625 motocyclettes, d'équipements de bloc opératoire, de réanimation et de 83 équipements de laboratoire, le 31 décembre 2024, à Ouagadougou.

Ce lot d'équipements destiné à équiper les hôpitaux et intensifier les actions de prévention des maladies à travers des interventions communautaires et des soins davantage rapprochés des populations a été remis par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Cet important lot de matériels remis par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vient concrétiser son engagement à améliorer de façon significative et durable l'offre de soin au Burkina », a-t-il déclaré. Et cela répond spécifiquement à deux objectifs majeurs que sont l'amélioration de la qualité de l'offre de soin au citoyen burkinabè partout sur le territoire national et celle des conditions de travail des agents de santé qui « en dépit des difficultés se battent dans un esprit de sacrifice pour que tous les Burkinabè puissent bénéficier de soins de santé de qualité », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, il a précisé que ces équipements ont été acquis à la hauteur de 5 milliards 800 millions de francs CFA dont 90% financé par le budget de l'Etat, c'est-à-dire, le contribuable burkinabè. Sur ce, il a invité le ministre en charge de la santé à prendre toutes les dispositions utiles pour que les agents qui vont en être bénéficiaires en prennent le plus grand soin afin que l'impact soit non seulement significatif et surtout durable.

Un ouf de soulagement

Selon le directeur général de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale du Burkina (SOGEMAB), le médecin lieutenant-colonel, Eric Martial Nao,

l'importance de cette acquisition réside également dans la réduction du nombre de marques des appareils dans les hôpitaux burkinabè. « Cette acquisition a été groupée et cela a permis de relever le défi de réduire le nombre de marques d'appareils dans nos hôpitaux.

Sur l'ensemble des équipements acquis, la moyenne de marques enregistrée est d'environ 4 et cela permet de faciliter la maintenance », a expliqué le médecin. Pour ce qui concerne les dispositions prises pour un bon entretien de ce matériel, M. Nao a indiqué qu'il est prévu que ces équipements soient maintenus pendant trois ans et les pièces de rechange ont été déjà acquises en même temps que le matériel.

« Nous avons du personnel capable de faire la maintenance et ceux-ci ont vu leurs capacités renforcées par les experts de la marque auprès de qui nous avons fait l'acquisition », a-t-il rassuré. Pour sa part la directrice régionale de la santé du Centre-Sud, Anata Doro, a dit sa joie d'avoir bénéficié d'une ambulance, de motos et de véhicules au sens qu'ils leur permettront de rehausser les indicateurs de santé dans leur région.

« C'est un ouf de soulagement. L'ambulance va beaucoup contribuer à améliorer la qualité des soins surtout au niveau des évacuations sanitaires et réduire aussi le niveau des urgences, car cela va permettre au CHR de Manga en cours d'opérationnalisation de gérer les cas d'urgences sur place. Et, s' il y a un cas majeur qu'on puisse atteindre Ouagadougou en toute sécurité avec notre patient », s'est-elle exprimée.