Burkina Faso: Rétro 2024 - Lutte contre le terrorisme - 70,59% du territoire reconquis

Au cours de l'année 2024, la dynamique de reconquête du territoire national qui s'est accentuée a permis de reconquérir plusieurs localités sous emprise terroriste et la réinstallation de plus d'un million de déplacés.

Le bout du tunnel n'est plus loin. C'est ce que laissent entrevoir les avancées notables engrangées par l'armée burkinabè dans la reconquête du territoire national. Lors de la commémoration de la fête de l'armée le 1er novembre dernier, l'ancien ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général Kassoum Coulibaly affirmait que l'armée a reconquis 70% du territoire.

Ces chiffres ont été corroborés par le nouveau Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, lors de sa Déclaration de politique générale (DPG) face aux députés qui a précisé que 70,59% sont sous contrôle gouvernemental. Ces résultats ne sont pas étonnants au regard de l'engagement manifeste dont a fait montre le chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré dès sa prise du pouvoir en septembre 2022.

En effet, dès son accession à la tête de l'Etat, il a déclaré une « guerre totale » aux terroristes. Et, cette déclaration n'a pas été que des mots vains. Elle s'est traduite par des actes concrets visant à renforcer les capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Que ce soit sur le plan stratégique ou opérationnel, l'armée burkinabè, sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré a connu une transformation remarquable.

Grâce à des services de renseignements renforcés et à l'utilisation accrue des technologies modernes, elle s'est positionnée comme une force redoutable. Ce qui lui a permis d' « arracher » plusieurs localités des mains des terroristes. De la Boucle du Mouhoun au Centre-Nord en passant par l'Est, le Sud-Ouest et le Sahel, des zones autrefois considérées comme des bastions inaccessibles pour l'armée burkinabè ont été reconquises permettant ainsi aux populations de regagner leurs localités.

Lors de la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du secteur ministériel (CASEM) de son département, l'ancienne ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandy Somé a noté qu'au 30 novembre 2024, plus de 1 005 637 personnes constituant 165 040 ménages sont retournés dans 686 localités d'origine. Au regard des bons résultats engrangés en 2024 en matière de reconquête du territoire, l'année 2025 s'annonce meilleure. L'important lot de matériels remis par le chef de l'Etat aux forces combattantes, le 23 décembre dernier augure des victoires plus éclatantes.