Burkina Faso: Veille citoyenne - Le Premier ministre galvanise la veille citoyenne

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, à l'occasion de la Saint-Sylvestre, était au rond-point Ibrahim-Traoré, au centre-ville, Quartier général (QG) des groupes de veille citoyenne « Wayignan » pour une visite de courtoisie, dans la nuit du mardi 31 décembre 2024, à Ouagadougou.

Pendant que nombre de Burkinabè s'affairaient à commencer à fêter les dernières heures de l'année 2024, d'autres se préparaient a amorcé la nouvelle année avec beaucoup de détermination et d'engagements dans la veille citoyenne. C'est le cas au rond-point Ibrahim-Traoré, dans la nuit du mardi 31 décembre 2024. Il est 20 heures, lorsque le Premier ministre accompagné des ministres chargé de la sécurité, de la santé, de l'action humanitaire et celui de la justice arrivent au Quartier général (QG) de la veille citoyenne.

Le Premier ministre a d'abord salué et encouragé le travail de veille citoyenne qui se fait avant de rappeler que 2025 sera une année charnière, car, les actions de combat, de sécurisation du territoire nationale vont s'intensifier. Devant les membres de la veille citoyenne, le Premier ministre a fait savoir que la vision des trois chefs d'Etat de l'AES est claire : débarrassé le Sahel du terrorisme et enclenché un développement socioéconomique des populations de l'espace. Le chef du gouvernement a annoncé, aussi, la célébration du premier anniversaire, le 28 janvier 2025 de la sortie des pays de l'AES de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

« Nous avons appris une prorogation de 3 mois ou de 6 mois de notre sortie de cette organisation. La position des pays de l'AES est sans équivoque. Pour nous, la CEDEAO est désormais dans le rétroviseur », a-t-il clarifié. Ainsi, Jean Emmanuel Ouédraogo a invité les différents groupes de veille citoyenne à être en phase avec les aspirations profondes et louables des trois chefs d'Etat. « Des velléités de déstabilisations et de sabotage de nos actions sur le terrain subsistent. Je vous exhorte à l'unisson et à être solidaire. La désinformation se poursuivra. Soyez comme des plumes de canard, l'eau coule sur eux sans pouvoir les mouillé », a-t-il conseillé.

Le président de Faso Lagamtaba, membre de la coordination nationale de veille citoyenne, Adama Compaoré, a salué cette visite du Premier ministre et des membres du gouvernement. « Le message du Premier ministre a été reçu 5 sur 5. Nous nous sentons réconforter par cette visite en plus le message qu'il nous a adressé nous interpelle à redoubler de vigilance. Ceux qui veulent ramer à contre-courant de la bonne marche des peuples de l'AES vers la souveraineté et le développement de nos pays, nous trouverons toujours en face.

La sécurité de nos présidents est notre combat. Nous allons renforcer nos équipes et notre stratégie de veille », a-t-il conclut.