Algérie: Education nationale - Sadaoui préside les travaux d'une conférence nationale d'évaluation

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a présidé les travaux d'une conférence nationale d'évaluation du premier trimestre lors de laquelle il a donné des instructions concernant le reste des étapes de l'année scolaire 2024-2025, indique mercredi un communiqué du ministère.

"M. Sadaoui a présidé, mardi au siège du ministère, les travaux d'une conférence nationale en présence de cadres de l'administration centrale et des directeurs de l'éducation, consacrée à l'examen de l'avancement des différentes opérations liées à l'exercice financier 2024 et à l'évaluation des activités du premier trimestre", précise le communiqué.

La conférence a également permis d'"évaluer les différents événements scientifiques, sportifs et culturels organisés et ceux en cours dans le cadre du programme du secteur à l'occasion de la commémoration du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution". Lors de la rencontre, le premier responsable du secteur a "donné des orientations et des instructions concernant le reste des étapes de l'année scolaire 2024-2025".

Le ministre a en outre "salué les efforts consentis pour l'achèvement des opérations liées au premier trimestre dans les délais impartis et la clôture de l'exercice financier", se disant "conscient du rôle crucial que jouent les directeurs de l'éducation sur le terrain pour la mise en oeuvre de la stratégie du secteur inscrite dans le Plan d'action du Gouvernement issu du Programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Il s'agit aussi, à travers cette conférence, de "donner les instructions et les orientations nécessaires pour mener à bien les activités du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours", a-t-il dit, insistant sur "la nécessité d'une préparation constante et d'une vigilance continue pour assurer le bon fonctionnement du service public et éviter les dysfonctionnements et retards relevés lors du premier trimestre".

Evaluant les activités sectorielles réalisées dans le cadre du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, le ministre a "salué les efforts déployés", tout en insistant sur "l'importance d'accorder davantage d'attention aux aspects organisationnels et de réunir les conditions nécessaires pour que ces événements soient à la hauteur de l'intérêt porté par l'Etat à cet anniversaire, et d'assurer un large accompagnement médiatique".

Le ministre s'est, par ailleurs, félicité du "niveau d'organisation ayant marqué les différentes étapes liées à l'évaluation des services proposés par le système d'information du secteur de l'Education nationale", rappelant, à ce propos, que "l'objectif de la conférence nationale d'évaluation de la transformation numérique est d'améliorer la qualité des services destinés au personnel du secteur, aux élèves et à leurs parents", selon le communiqué.

Au terme des travaux, M. Sadaoui a rappelé "l'impératif de veiller à garantir le bon fonctionnement et la continuité du service public", appelant à "davantage de vigilance et de réactivité pour traiter toutes les questions liées à la vie scolaire, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".

Le ministre a également insisté sur "la nécessité de promouvoir le secteur en oeuvrant à aplanir les difficultés et à concrétiser les engagements, suivant une stratégie basée sur la mobilisation collective, la valorisation du travail sérieux et la création de conditions optimales pour les personnels du secteur afin qu'ils puissent accomplir leurs missions pleinement et obtenir les meilleurs résultats à tous les niveaux", conclut le communiqué.