Algérie: Nouvel An - Le Général d'Armée Saïd Chanegriha présente ses voeux aux personnels de l'ANP

ALGER — Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a présenté ses voeux à tous les personnels de l'ANP à l'occasion du Nouvel An 2025.

"A l'occasion de cette nouvelle année 2025, il m'est agréable de m'adresser à tous les personnels de l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, officiers, sous-officiers, hommes de rang et personnels civils, travaillant sur cette terre pure d'Algérie, pour leur présenter mes meilleurs voeux, priant Dieu Tout-Puissant de leur prêter, ainsi qu'à leurs familles, santé, bonheur, bien-être et succès dans leurs nobles missions pour les années à venir au service de notre patrie et de notre peuple vaillant", a écrit le Général d'Armée Saïd Chanegriha dans son message de voeux.

A cette occasion, le Général d'Armée a affirmé que "l'Algérie qui mène aujourd'hui une bataille pour consolider les fondements de son économie et renforcer davantage son immunité sociale et sécuritaire, compte, en premier lieu, sur la solidarité de tous ses enfants loyaux, ces Algériennes et

Algériens, animés par une forte volonté nationale et déterminés à construire une Algérie nouvelle victorieuse, qui avance, à pas sûrs, vers la réalisation de ses ambitions nationales, en tête desquelles, assurer à notre peuple le progrès et la prospérité dans le giron de la sécurité et de la stabilité".

"Toujours disponible à contribuer, aux côtés des forces vives de la nation, à la promotion de notre pays aux plus hauts niveaux, l'Armée nationale populaire, restera mobilisée et hautement engagée, à s'acquitter de ses missions constitutionnelles avec dévouement et loyauté, notamment à travers ses efforts soutenus pour bâtir une armée forte, toujours prête et disponible à défendre la patrie et préserver la souveraineté nationale et les intérêts suprêmes de la nation, tout en renforçant la cohésion nationale, bannissant la division et étouffant toute tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité du pays et son intégrité territoriale et populaire", soutient le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale.

Pour ce faire, poursuit-il, "l'Armée nationale populaire continuera d'avancer sur la voie tracée par l'Armée de libération nationale, avec le même esprit, la même détermination, et les mêmes principes et valeurs de nos aïeux, soutenue, dans cet effort, par un peuple algérien vaillant qui présente, par sa cohésion avec son armée, un modèle, sans égal, de solidarité, d'unité nationale, de fraternité et de défense de l'intérêt suprême de la nation, démontrant, ainsi, que les complots et les conspirations ne feront que renforcer sa résilience face à tous les complots vils en relevant les défis imposés par les mutations accélérées sur les scènes régionale et internationale".

"Je vous exhorte à vous attacher aux valeurs de nos glorieux aïeux et à faire preuve de responsabilité et de disponibilité permanente afin de contribuer, au cours de cette nouvelle année, à l'effort collectif consenti, notamment en ce qui concerne la poursuite de la lutte contre le virus du terrorisme et la mise en échec de ses plans obscurs pour l'empêcher de reconstruire sa doctrine, en faisant face à toute forme d'extrémisme et de crime organisé qui tentent d'épuiser les ressources de la nation et d'inonder notre pays de toutes sortes de drogues à travers lesquelles nos ennemis tentent de nuire à la santé mentale et physique de notre jeunesse", a écrit le Général d'Armée.

Et d'ajouter : "Il incombe à tous de faire preuve d'un plus haut niveau de vigilance, de prudence et de conscience des dessous et les visées des manœuvres et conspirations ourdies par les ennemis, tout en respectant strictement le programme de préparation au combat de toutes les composantes de notre solide armée, et exécutant rigoureusement toutes les instructions et orientations émises par le Haut Commandement, visant à garantir la disponibilité opérationnelle permanente de nos forces à l'effet de relever les défis du présent et de relever les défis de l'avenir".