Sénégal: Meilleure gouvernance des ressources pétrolières et gazières - Diomaye ouvre le COS-PETROGAZ

Dans son message à la nation du 31 décembre 2024, le président de la République a annoncé avoir pris un nouveau décret visant à accorder davantage de place à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'Ordre national des experts au sein du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz (COS-PETROGAZ).

« J'ai pris un nouveau décret organisant le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz afin d'y intégrer davantage l'opposition, la société civile, les syndicats et l'Ordre national des experts », a déclaré le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An 2025.

Le COS-PETROGAZ a pour mission de conseiller le président de la République dans la définition et l'orientation stratégique de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, pour que celles-ci bénéficient à tous les Sénégalais.

« J'entends ainsi garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières, au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures », a assuré le chef de l'État.

Bassirou Diomaye Faye a également affirmé qu'« aucun changement, aucune rupture n'est possible dans un environnement de corruption endémique ».

« Si nous voulons le changement, nous devons résolument être prêts à nous réformer nous-mêmes, dans nos comportements face au bien public et dans notre manière de servir la collectivité », a-t-il ajouté.

Le président de la République a, par ailleurs, annoncé que quatre lois sur la transparence et la bonne gouvernance seront soumises à l'Assemblée nationale.

« Ces lois porteront sur la protection des lanceurs d'alerte, la réforme de l'organe de lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la déclaration de patrimoine », a précisé le chef de l'État.

Il a également indiqué que la déclaration de patrimoine sera généralisée à tous les agents de la fonction publique, sans exception, ainsi qu'à tous les postes électifs ou nominatifs impliquant une gestion budgétaire, quelle qu'en soit l'importance.

« Les modalités de publicité et de mise à jour des déclarations souscrites seront définies par la loi », a conclu M. Faye.