Ile Maurice: «Espérons que le nouveau gouvernement va enfin, après 57 ans d'indépendance, fonder un centre culturel MORISIEN»

Pour 2025, mes deux priorités seront de renforcer le combat contre la drogue et de consolider le mauricianisme. Ces deux points sont essentiels pour la stabilité politique, économique et sociale de Lil Moris. Si nous souhaitons tous une croissance économique pour notre Ti Zil, il faudrait que la progression du marché lucratif de la drogue, qui rapporte de plus en plus chaque année, soit radicalement freinée pour le bien de la société. Ce secteur fait des ravages à travers l'île Maurice, détruit de nombreuses familles, augmente la criminalité et affecte notre économie. Les sommes astronomiques générées par le trafic de drogue restent sur le marché noir. L'importation et l'achat se font en euros et en dollars, tandis que la vente se fait en roupies.

Comment les trafiquants arrivent-ils à trouver autant de devises étrangères, alors que les hommes d'affaires peinent à en obtenir ? Le plus dramatique est que l'énorme chiffre d'affaires de la mafia de la drogue provient surtout de la classe populaire et des plus démunis de la société, où les drogues de synthèse et l'héroïne font des ravages. Il est temps de revoir la loi sur le cannabis afin de réduire les risques et l'impact des drogues dures. Tous les travailleurs sociaux avec qui j'ai lancé le Collectif Urgence Toxida il y a une vingtaine d'années pourront témoigner que la situation actuelle sur le terrain est plus qu'alarmante. Il y a urgence.

Il est également important de renforcer le mauricianisme, car le danger du communalisme et des extrémismes est de plus en plus présent. L'attaque, il y a quelques mois, du concert de la Citadelle au nom d'une religion en est la preuve. Ce qui était inimaginable est devenu une réalité aujourd'hui. Pour éviter de tels incidents graves et unir la population, espérons qu'en 2025, le nouveau gouvernement fondera enfin, après 57 ans d'indépendance, un Centre culturel MORISIEN aux côtés des centres culturels indien, français, chinois, tamoul, islamique, africain et autres. J'ai dû me battre pour lancer Kaya et le seggae, alors que c'est le rôle d'un Centre culturel morisien.

Les politiques ont enlevé le communalisme du football, mais continuent à le pratiquer eux-mêmes à chaque élection en présentant obligatoirement un Premier ministre hindou d'une caste spécifique. Cela limite grandement notre choix pour avoir le meilleur Premier ministre possible, car un Mauricien d'une autre caste ou communauté est considéré comme inapte à diriger le pays... Le changement en 2025 passe par ces deux résolutions concernant la drogue et le mauricianisme.