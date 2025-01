Maroc: INDH à Rehamna - 121 projets approuvés en 2024

Un total de 121 projets, d'une valeur globale de 36,13 millions de dirhams (MDH), ont été approuvés par le Comité provincial du Développement humain (CPDH) de Rehamna, dans le cadre des différents programmes de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au titre de l'année 2024.

La contribution de l'INDH au financement de ces projets programmés durant l'année écoulée s'élève à 31,3 MDH, soit 87%, font ressortir les données de la Division de l'Action sociale (DAS) de la préfecture de la province de Rehamna.

Quelque 10 projets ont été retenus dans le cadre du premier programme de l'INDH relatif au "rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base", pour un coût estimé à 7,92 MDH, assurés entièrement par l'INDH, précise la même source, ajoutant que ces projets concernent l'approvisionnement en eau potable (9.200 ménages bénéficiaires), l'électrification rurale (3.000 ménages) et la construction de routes et d'ouvrages d'art (11.000 bénéficiaires).

Pour ce qui est du programme inhérent à "l'accompagnement des personnes en situation de précarité", 9 projets ciblant notamment les personnes en situation de handicap sans revenu, les sans-abris et les enfants en situation de rue, ont été approuvés pour un investissement de 5,2 MDH.

De même, 87 projets se rapportant aux secteurs de l'agriculture, des services et de l'artisanat, ont été programmés en 2024 dans le cadre du programme de "l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes" (axes de l'entrepreneuriat et de l'amélioration des revenus), pour une enveloppe budgétaire de 14,4 MDH.

Pour ce qui est du programme de "l'impulsion du capital humain des générations montantes", 15 projets, d'une valeur de 9,53 MDH, ont été retenus au cours de l'année écoulée dans les domaines de la santé de la mère et de l'enfant et de l'appui à la scolarisation.

La phase III de l'INDH est venue capitaliser sur les acquis accumulés dans le cadre de ce chantier social de grande envergue depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et recentrer ses programmes notamment sur le développement du capital humain et la promotion des conditions des générations montantes.