Madagascar: Malnutrition aigüe globale - 357 900 enfants touchés entre septembre 2024 et août 2025

Les résultats de l'analyse de la malnutrition aiguë de l'IPC septembre 2024-août 2025

publiés le 29 novembre 2024 avancent des épisodes encore sombres pour les régions du Grand Sud et du Grand Sud-Est du pays. Environ 357 900 enfants de six à cinquante-neuf (59) mois sont susceptibles d'être en malnutrition aiguë globale (sévère ou modérée) sur la période de septembre 2024 à août 2025 indique l'analyse. Près de 51% (182 700) des cas attendus seront dans le Grand Sud-Est et 49% (175 200) dans le Grand Sud.

Toujours sur la même période, 83 400 enfants sont susceptibles de se trouver en situation de malnutrition aiguë sévère. Le Grand Sud-Est serait potentiellement la plus touchée avec 60% des cas (49 900) contre 40% (33 500) dans le Grand Sud. « Entre janvier et avril 2025, les districts les plus affectés (Phase 3 de l'IPC) seront Nosy Varika, Ifanadiana, Mananjary, Ikongo, Manakara, Vondrozo, Farafangana et Befotaka pour le Grand Sud-Est, ainsi qu'Amboasary pour le Grand Sud » interpelle l'analyse.