Madagascar: Andry Rajoelina - Le président de la République annonce des grands projets d'infrastructures en 2025

A l'occasion de la fin d'année 2024, le président de la République a adressé un discours à la Nation. Il a annoncé des projets phares pour cette nouvelle année après avoir défendu le bilan de la première année de son second quinquennat.

Lors de son discours annuel du 31 décembre dernier, le président de la République, Andry Rajoelina, a révélé une série de projets d'infrastructures majeurs prévus pour 2025. Ces initiatives, visant à transformer le paysage économique et social de Madagascar, se concentrent sur les secteurs des routes, de l'énergie et de l'approvisionnement en eau. Comme la « Route du Soleil », un projet routier phare, reliera Ambovombe à Ambilobe en longeant le littoral Est du pays. Ce projet vise à stimuler le développement économique de cette région tout en améliorant la connectivité, selon le président de la République. Parallèlement, le bitumage de la RN10 dans le sud commencera dans les prochaines semaines, et les travaux de réhabilitation des Routes Nationales 4 et 7 débuteront sous peu, a-t-il annoncé. La réhabilitation de la RN2 se poursuit à un rythme soutenu, et la nouvelle RN13 reliant Ambovombe à Fort-Dauphin sera inaugurée cette année, a annoncé le Chef de l'Etat.

RIA

En matière d'énergie, le président de la République a évoqué plusieurs projets destinés à renforcer la production d'électricité. Une centrale thermique d'une capacité de 105 MW sera achevée avant le 26 juin 2025, selon toujours Andry Rajoelina, permettant de doubler la production pour Antananarivo. Une centrale hydroélectrique de 64 MW est en cours de construction à Ranomafana et devrait assurer 25 % des besoins énergétiques du réseau interconnecté d'Antananarivo d'ici trois ans et demi. Par ailleurs, un parc solaire d'une capacité de 100 MW sera construit à Antananarivo Renivohitra, a-t-il annoncé. Ce projet, selon le président, permettra non seulement de satisfaire la moitié des besoins en électricité de la capitale, mais également de générer une économie de 55 millions USD par an pour l'État. D'autres parcs solaires, totalisant une capacité de 150 MW, verront le jour dans des villes comme Antsiranana, Toamasina, Fianarantsoa et Toliara, réduisant les dépenses de l'État de 135 millions USD annuellement.

Extension de 160 km

Pour résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable, selon Andry Rajoelina, de nouvelles stations de production seront érigées à Amoronakona (50 000 m³/jour) et Ambohitrimanjaka (30 000 m³/jour). Une nouvelle station de pompage de Mandroseza, avec une capacité de 20 000 m³/jour, sera également construite. Le Chef de l'Etat a également mentionné la réhabilitation de 64 km de tuyaux de conduite pour approvisionner la capitale en eau, ainsi que l'extension de 160 km de tuyaux de conduite pour les villes périphériques. Dans le sud, un pipeline affectera directement 10 communes. En partenariat avec la Banque mondiale, des infrastructures d'eau seront implantées dans des grandes villes comme Antsirabe, Antsiranana et Mahajanga.

Attractivité

Lors de son discours de fin d'année, le président de la République, Andry Rajoelina, a également annoncé une série de projets d'infrastructure pour préparer le pays à accueillir deux événements internationaux d'envergure en 2025 : le sommet de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC) et celui de la Commission de l'océan Indien (COI). Parmi les initiatives phares figure la construction d'un centre de conférences international et d'un palais des congrès. Ces infrastructures modernes, selon Andry Rajoelina, visent non seulement à répondre aux normes internationales pour l'organisation de sommets, mais aussi à renforcer l'attractivité de Madagascar en tant que destination pour les événements internationaux.

Image de la capitale

Autre annonce marquante du Chef de l'Etat est aussi le lancement du projet Lac Iarivo, un ambitieux programme de développement prévu sur un lac de 325 hectares situé à Ivato, à une dizaine de kilomètres de la capitale. Ce projet vise à transformer le site en un espace multifonctionnel comprenant un centre d'hébergement, un centre de loisirs, et un réseau de bus électriques, selon Andry Rajoelina. Avec ses 11 km de large, le lac Iarivo se présente comme un atout majeur pour changer l'image de la capitale malgache, a défendu le Chef de l'Etat. Les infrastructures prévues dans le cadre de ce projet, toujours selon ce dernier, incluent des centres d'hébergement de standing international, des espaces de divertissement et des installations écologiques pour promouvoir une mobilité durable.

Or monétaire

Andry Rajoelina a aussi annoncé la mise en chantier prochaine de la première raffinerie aurifère de Madagascar. Ce projet ambitieux a pour vocation de transformer l'or extrait localement en produits finis tels que des lingots et de l'or monétaire, portant ainsi la marque « Made in Madagascar » sur le marché international. Selon le président de la République, cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à garantir la traçabilité des exportations d'or malgache, souvent affectées par des circuits illicites. En produisant de l'or monétaire et des lingots sur place, Madagascar aspire à augmenter la valeur ajoutée de ses exportations et à positionner ses ressources sur les marchés internationaux avec une meilleure reconnaissance.

Nouvelles technologies

A l'occasion de son discours à la Nation, mardi dernier, le président de la République a également réitéré son programme de transformation agricole visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le pays. Ce projet repose, selon lui, sur la modernisation des techniques agricoles, l'utilisation des nouvelles technologies et une augmentation significative des rendements des cultures, en particulier la riziculture. Le programme prévoit, selon le Chef de l'Etat, une hausse substantielle des productions rizicoles dans le pays, avec un objectif de rendement de 7 à 10 tonnes par hectare.

Cette performance devrait permettre, toujours selon Andry Rajoelina, de réduire considérablement les importations de riz, un poste de dépenses majeur pour l'économie nationale. Dans ce sens, selon le président de la République, Madagascar aspire à devenir non seulement autosuffisant, mais aussi le grenier de l'océan Indien et du continent africain. La modernisation des techniques agricoles inclut l'intégration de nouvelles technologies qui visent à améliorer les conditions de vie des paysans et à stimuler l'économie locale, a-t-il annoncé. Un autre axe stratégique du programme du chef de l'Etat concerne la transformation locale des produits agricoles.