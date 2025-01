Madagascar: Barea - Le nouveau sélectionneur très attendu

Les passionnés de football malgache attendent encore avec impatience l'annonce officielle du prochain sélectionneur des Barea de Madagascar.

Après plusieurs années à la tête de l'équipe, Rôrô Rakotondrabe a quitté ses fonctions, laissant la Fédération Malgache de Football (FMF) dans l'attente d'une décision cruciale : qui prendra les rênes de l'équipe nationale pour continuer à porter haut les couleurs de Madagascar sur la scène internationale ? Le suspense est à son comble, et parmi les noms qui circulent, celui d'Antony Da Silva, dit Tony, semble se détacher comme le grand favori. Cet entraîneur portugais, dont l'expérience et la connaissance du football continental sont unanimement saluées, pourrait bien succéder à coach Rôrô. Il a déjà fait ses preuves dans plusieurs clubs et équipes, ce qui en fait un choix logique pour un pays comme Madagascar, désireux de franchir un nouveau cap.

Bien que la FMF ait laissé entendre qu'une annonce officielle pourrait intervenir vers la fin de l'année 2024, l'incertitude demeure. Les supporters malgaches, fervents défenseurs de leur équipe nationale, attendent impatiemment la confirmation du nom du futur sélectionneur. La FMF, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, devrait officialiser la nomination d'ici peu, dans un contexte où l'objectif est de redonner à l'équipe une nouvelle dynamique. Le nouveau sélectionneur aura, dès sa prise de fonction, un défi de taille à relever : les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Madagascar devra affronter la République Centrafricaine et le Ghana en mars 2025, lors des sixième et septième journées des qualifications. Un test décisif qui pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour les Barea. En attendant, les regards sont tournés vers la FMF et les autorités malgaches, espérant une annonce rapide pour apaiser les attentes et préparer au mieux l'équipe aux enjeux à venir.

L'espoir est réel : avec un sélectionneur étranger à la tête de l'équipe, les Malgaches nourrissent l'ambition de renouer avec les performances de haute volée qui ont marqué leur histoire, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, où les Barea avaient fait sensation. La suite du parcours, sous la houlette du futur coach, pourrait bien être tout aussi palpitante.