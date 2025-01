Madagascar: Promotion de la pisciculture - Poursuite des sessions de formation, même en période festive

Les initiatives en faveur du développement économique et social ne s'arrêtent pas. Le 28 décembre 2024, l'hôtel Diana, dans le district d'Ambilobe, a accueilli une session de formation dédiée à la promotion de la pisciculture.

115 participants ont assisté à cette formation initiée par la direction régionale de la Pêche et de l'Économie bleue de la DIANA, en collaboration avec l'Institut supérieur de technologie (IST) d'Antsiranana. Cet événement s'inscrivait dans le cadre du quatrième congrès du Groupement des intellectuels originaires d'Ambilobe (GInOA), soulignant l'importance de la synergie entre les acteurs locaux et les institutions académiques pour accompagner le développement des communautés. Selon le ministère de tutelle, l'objectif principal de cette session était de sensibiliser et de former les participants à la pisciculture, une activité à fort potentiel dans le district d'Ambilobe. Avec ses nombreux cours d'eau et bassins naturels, la région dispose de ressources abondantes, encore largement sous-exploitées, pour développer une filière durable et rentable.

Moteur de développement

La pisciculture, en tant que levier de développement durable, offre des opportunités importantes pour l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Selon les organisateurs, cette initiative vise non seulement à augmenter les revenus des communautés, mais aussi à renforcer la sécurité alimentaire dans une région où l'accès aux protéines reste un enjeu majeur. Cette formation s'inscrit pleinement dans les priorités du MPEB (ministère de la Pêche et de l'Économie bleue), qui met en avant une utilisation rationnelle et équitable des ressources naturelles pour atteindre des objectifs à la fois économiques et environnementaux. L'accent a également été mis sur l'importance de l'engagement communautaire dans la gestion des projets piscicoles pour garantir leur pérennité.

Engagement collectif

Par ailleurs, le choix de tenir cette session de formation en marge du congrès du GInOA traduit une volonté de créer des ponts entre les compétences locales et les opportunités offertes par les institutions publiques et privées. Pour les participants, cette initiative marque une étape importante dans leur capacité à maîtriser les techniques de pisciculture et à intégrer cette activité dans leurs moyens de subsistance. Alors que le district d'Ambilobe ambitionne de devenir un modèle régional dans le domaine de l'aquaculture, cette formation renforce la dynamique locale, en mettant en avant le rôle crucial des ressources naturelles dans le développement durable. Avec de telles initiatives, la région DIANA démontre une fois de plus sa capacité à conjuguer potentialités naturelles et ambitions de modernisation, pour le bénéfice des populations locales et de l'économie nationale.