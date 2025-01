Madagascar: Perspectives économiques - Un objectif de 8% de taux de croissance d'ici quelques années

La Grande Île se maintient sur la route de la croissance économique. Et les perspectives sont plutôt bonnes, à entendre le Président de la République Andry Rajoelina dans son discours de fin d'année avant-hier.

Plus que jamais déterminé à relever le défi de la lutte contre la pauvreté, le chef de l'État mise sur une évolution positive du taux de croissance dans les prochaines années.

Trajectoire ascendante

Le défi pour Andry Rajoelina est de parvenir à un taux de croissance économique de 8% dans les prochaines années. Un défi qui ne relève pas du domaine de l'impossible quand on sait que ces dernières années, la croissance économique du pays est sur une pente ascendante. Selon les statistiques de la Banque mondiale, citées par le chef de l'État, le taux de croissance économique est passé de 3,8% en 2023 à 4,4% en 2024. Et le meilleur est encore à venir puisque la loi de finances initiale 2025 fait état d'une croissance du PIB de 5%. Une trajectoire ascendante qui nécessite une amélioration continue de l'environnement économique et une augmentation de la productivité dans divers secteurs. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a cité les nombreux projets qui devraient concourir à cette croissance.

Transformation agricole

Plus particulièrement les grands projets des secteurs agricole et énergétique. La transformation agricole citée par le chef de l'État débutera dès cette année avec le projet riz hybride destiné, non seulement à satisfaire les besoins rizicoles du pays, mais également à faire de Madagascar un des greniers à riz en Afrique. Des projets énergétiques sont également en marche pour mettre fin au délestage et pour réduire les coûts de l'énergie. Il a également cité les projets de développement industriel pour ne plus importer certains produits de première nécessité.

Sur ce point, le ministère de l'Industrialisation et du Commerce affiche un bilan plutôt encourageant dans la gestion du projet One district one factory (ODOF). En effet, sur la centaine d'unités industrielles importées par le gouvernement, 82 sont actuellement déployées dans différents districts. 44 usines ODOF sont opérationnelles et font le bonheur des exploitants, des consommateurs mais également des paysans producteurs qui trouvent dorénavant des preneurs pour leurs produits. Le genre d'initiative gagnante pour tous.