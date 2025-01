Gabon: 'La révision des listes électorales doit être un exercice de transparence totale'

La révision des listes électorales au Gabon, qui débute ce jeudi 2 janvier, représente une étape cruciale pour assurer la transparence et la légitimité des élections à venir.

En effet, par le passé, le processus électoral a été entaché par des pratiques frauduleuses qui ont gravement porté atteinte à la démocratie. Parmi ces pratiques, l'achat de consciences et le transport massif d'électeurs d'un point à un autre ont permis à certains de manipuler les résultats en faveur d'intérêts particuliers, en faussant le principe fondamental de l'élection libre et équitable.

Ces pratiques ont souvent été utilisées pour gonfler artificiellement les listes électorales et orienter le vote vers des candidats ou des partis politiques qui ne bénéficiaient pas d'un véritable soutien populaire.

Il est primordial que cette révision des listes électorales soit une occasion de repartir sur de nouvelles bases, en rétablissant la confiance du peuple gabonais dans le processus démocratique. La révision devrait non seulement permettre de garantir la fiabilité des listes en éliminant les inscriptions frauduleuses, mais également offrir une chance aux citoyens inscrits de confirmer leur volonté de participer aux élections.

L'un des moyens les plus efficaces pour y parvenir est d'organiser un contrôle rigoureux de la présence des électeurs inscrits, afin de s'assurer que seules les personnes réellement habilitées à voter figurent sur les listes. Cela permettrait de supprimer les fausses inscriptions, souvent utilisées pour transporter des individus d'un endroit à un autre et leur faire exercer un vote manipulé.

La révision des listes électorales doit être un exercice de transparence totale, dans lequel chaque citoyen se voit offrir l'opportunité de vérifier et valider sa propre inscription. En procédant ainsi, on créerait un environnement électoral plus juste et plus équitable, où chaque vote serait le reflet authentique de la volonté populaire. Cela constitue également un moyen de lutter efficacement contre les pratiques de corruption et de manipulation électorale qui ont terni la réputation des élections gabonaises par le passé.

En somme, la révision des listes électorales doit être un acte solennel et impartial, visant à assurer l'intégrité du processus électoral. Le Gabon mérite des élections où la voix de chaque citoyen compte réellement, sans être influencée par des manipulations externes. C'est en purifiant le fichier électoral que l'on pourra offrir aux Gabonais une démocratie réellement participative et respectueuse de la volonté du peuple.