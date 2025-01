Congo-Kinshasa: Les travaux de construction de la rocade progressent entre Kimwenza et N'djili

Les travaux de construction de la rocade se poursuivent à Kinshasa, six mois après leur lancement par le Président Félix Tshisekedi. Un reporter de Radio Okapi l'a constaté mardi 31 décembre sur terrain sur le tronçon compris entre Kimwenza Gare et N'djili Brasserie.

Le chantier connaît une progression rapide dans la construction des buses et des dalots mais aussi dans l'aménagement de cette route de quatre bandes. La chaussée est en train d'être remblayer de la caillasse. C'est une vaste route de deux bandes aller et deux autres bandes retour qui est en pleine construction depuis juin dernier entre Kimwenza Gare et N'djili Brasserie.

Cette route, appelée la rocade, part de Lutendele jusqu'à l'aéroport international de N'djili passant par Mitendi, Kimwenza, Ndjili Brasserie, Kimbanseke pour se déverser sur la nationale numéro un au niveau de l'avenue Ndjoko. Elle reliera les quartiers Mbudi, Mitendi à l'aéroport international de N'djili.

En six mois de travail sur ce tronçon, le constructeur chinois a déjà réussi à aménager toutes les quatre bandes et couvrir la chaussée d'une couche de caillasse, prête à accueillir l'asphalte. En ce moment, plusieurs caniveaux, buses et dalots sont en pleine construction pour faciliter le drainage des eaux jusqu'à la rivière Lukaya.

D'après un ingénieur trouvé sur place, cette route sera asphaltée à partir du mois de mai 2025. Grâce à cette route, les habitants de Mont Ngafula et Ngaliema auront désormais un accès facile et rapide à l'aéroport international de N'djili.

Le chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi avait lancé ce samedi 22 juin dernier les travaux de construction des rocades Sud-Ouest et Sud-Est de la ville de Kinshasa depuis Mitendi. Cette route sera construite sur un tracé long de 63 kilomètres. Elle est à réaliser en quatre bandes et formera une partie de la boucle autour de Kinshasa, renseigne l'ACGT.

Ce projet est exécuté dans le cadre du programme sino-congolais, avec un montant d'investissement pour les infrastructures évalué initialement à 3,2 milliards de dollars puis révisé et maintenu à 7 milliards USD, d'après l'ACGT.

Pour la construction de ces routes de la périphérie de Kinshasa, le montant prévisionnel à ce jour est estimé à 273 millions de dollars, y compris les travaux de lutte antiérosive et les fonds d'indemnisation à la suite des expropriations.