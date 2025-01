Ile Maurice: Le taux de chômage chute à 5,9 %

Les derniers chiffres de Statistics Mauritius concernant l'emploi pour le troisième trimestre de 2024 sont encourageants. Le taux de chômage a baissé de 0,4 point de pourcentage, passant de 6,3 % au troisième trimestre de 2023 à 5,9 % à la même période en 2024. Cette diminution concerne aussi bien les hommes que les femmes, dont les taux de chômage respectifs ont diminué de 0,4 point pour s'établir à 4,2 % pour les hommes et 8,2 % pour les femmes.

Comparé au troisième trimestre 2023, l'emploi a progressé de 4 600 personnes, atteignant 560 700. Cette hausse est principalement due à une augmentation de 7 100 emplois féminins, alors que l'emploi masculin a diminué de 2 500. Par ailleurs, le nombre de personnes au chômage a diminué de 2 000, avec 1 500 hommes et 500 femmes qui ont trouvé un emploi, tandis que la population active a augmenté de 2 600 personnes.

En outre, comparé au deuxième trimestre de 2024, la population active a augmenté de 2 700 personnes, avec une hausse de l'emploi de 4 000. Le chômage a, quant à lui, diminué de 1 300, tandis que le nombre de personnes en dehors de la population active a baissé de 1 100. Le taux d'activité pour le troisième trimestre 2024 a augmenté de 0,1 point, atteignant 58,5 %, par rapport au troisième trimestre de 2023.

Chez les hommes, le taux d'activité a diminué de 1,1 point pour s'établir à 68,9 %, tandis que chez les femmes, il a augmenté de 1 point, pour atteindre 48,6 %. Comparé au deuxième trimestre 2024, le taux d'activité a progressé de 0,2 point, avec une stabilité chez les hommes (68,9 %) et une hausse de 0,3 point chez les femmes.

Le nombre total de chômeurs au troisième trimestre 2024 a été estimé à 35 200, dont 41 % d'hommes et 59 % de femmes. Parmi ces chômeurs, 61 % étaient célibataires : 80 % des hommes et 47 % des femmes. Plus de la moitié des chômeurs (53 %) n'avaient pas le Cambridge School Certificate ou l'équivalent et 2 800 d'entre eux n'avaient même pas le Primary School Achievement Certificate ou l'équivalent.

En termes de durée de recherche d'emploi, 81 % des chômeurs cherchaient un travail depuis moins d'un an, tandis que 19 % étaient sans emploi depuis plus d'un an. De plus, 70 % des chômeurs avaient une expérience professionnelle, tandis que 30 % cherchaient leur premier emploi. Enfin, 38 % des chômeurs étaient inscrits à l'Employment Service Information Centre.

Concernant les jeunes, le nombre de chômeurs âgés de 16 à 24 ans a été estimé à 12 500 (5 800 hommes et 6 700 femmes) au troisième trimestre 2024, contre 12 700 au trimestre précédent et 12 400 un an plus tôt. Le taux de chômage des jeunes a légèrement diminué, atteignant 17,6 %, contre 17,8 % au même trimestre de 2023. Le taux chez les jeunes hommes a diminué de 0,4 point pour s'établir à 14,9 %, tandis que chez les jeunes femmes, il a baissé de 0,2 point pour atteindre 20,9 %. Comparé au deuxième trimestre 2024, le taux de chômage des jeunes a diminué de 0,2 point, avec une baisse de 0,5 point chez les jeunes hommes, mais une légère augmentation de 0,3 point pour les jeunes femmes.

Parmi les jeunes chômeurs, 20 % étaient non mariés et cherchaient leur premier emploi, avec 3 600 d'entre eux ayant un niveau de qualification inférieur au Cambridge School Certificate. Les chiffres indiquent également que 10 % des chômeurs étaient des chefs de ménage et 18 % vivaient dans des foyers où aucun membre n'était employé.