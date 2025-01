Madagascar: Trésor - Réformes de la gestion des dettes publiques

Pour le régime actuel, le ministère de l'Économie et des Finances a procédé à la réforme de la gestion de la dette publique. Cette mission a été confiée à la Direction générale du trésor (DGT), à travers la Direction de la dette publique (DDP). Pour ce faire, cette dernière a bénéficié de l'assistance technique de la Banque mondiale. La matrice dudit plan a déjà été présentée à des partenaires techniques et financiers le 28 mars 2024.

Les participants à la rencontre ont salué l'initiative de l'État malgache. Le représentant de la Banque mondiale a notamment souligné qu'il s'agit d'un « programme ambitieux qui nécessite l'adhésion de tous les partenaires ». Il a ajouté que « la Banque mondiale adhère complètement au processus et accompagne le gouvernement malgache dans cette démarche ».

Après cette rencontre, des approches bilatérales avec chaque partenaire ont été entamées.

La Direction Générale du Trésor, privilégiant la transparence et la redevabilité dans son Schéma Directeur des Réformes, présente une vue d'ensemble du plan des réformes de la dette publique.

Les objectifs affichés sont la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable (ODD) qui requiert d'importants investissements. Le recours à l'endettement est de ce fait incontournable pour un pays comme Madagascar. Cependant, il ne peut être un levier de développement que si la gestion de la dette se fait de manière optimale et transparente. Les réformes vont donc nous permettre d'avoir un cadre institutionnel et organisationnel plus conforme aux meilleures pratiques, une meilleure visibilité claire sur l'ensemble des risques budgétaires et une gestion plus efficace de la trésorerie opérationnelle et une stratégie d'émission de titres publics.