Afrique: CHAN 2024 - Madagascar dans le chapeau 2

Le groupe ainsi que le pays hôte de la phase de groupe de Madagascar au huitième championnat d'Afrique des nations seront bientôt connus à l'issue de l'éventuel tirage au sort.

Le temps passe vite. La fédération malgache de football (FMF) et surtout le coach Romuald Rakotondrabe et ses hommes devront prendre au sérieux la préparation pour la huitième édition du championnat d'Afrique des nations (CHAN) après la deuxième qualification à la phase finale. Les Barea, qui n'auront plus que quatre semaines pour tout fignoler, prévoient de reprendre l'entraînement ce week-end après les quelques jours de pause durant la fête du Nouvel An.

Rétrogradé à la 29e place du classement du continent africain et classé 115e mondial, Madagascar se trouve dans le chapeau 2 en vue du tirage au sort de la phase finale du CHAN version 2024, qui sera organisé conjointement par trois pays de l'Afrique de l'Est, à savoir le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 1er au 28 février 2025. Pas encore confirmée, la date du tirage au sort de la phase finale, pour répartir les groupes des dix-huit nations qualifiées, est attendue très prochainement. À l'issue de celui-ci, seront connus les composants de chaque poule ainsi que le pays hôte respectif.

Favorites

Madagascar se trouve dans le même chapeau que la Guinée, la Zambie, le Rwanda et le Soudan. Le chapeau I est quant à lui composé des trois pays hôtes, notamment le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, tous dans la zone CECAFA (Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et centrale), ainsi que le Maroc, unique représentant de la zone UNAF (Union nord-africaine de football), et le tenant du titre, le Sénégal, de la zone WAFU zone A (Union des fédérations ouest-africaines de football zone A).

Trois nations sont qualifiées et représenteront la zone COSAFA, à savoir l'Angola, la Zambie et Madagascar. Les autres pays qualifiés de la zone WAFU A, outre le Sénégal, sont la Guinée et la Mauritanie. La WAFU B regroupe quant à elle le Niger, le Nigeria et le Burkina Faso. La zone UNIFFAC (Union des fédérations de football d'Afrique centrale) est constituée de la République Centrafricaine, du Congo et de la République Démocratique du Congo.

Madagascar est considéré comme l'une des nations favorites après son exploit extraordinaire à sa toute première phase finale, décrochant la médaille de bronze en février 2023 en Algérie.