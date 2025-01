Madagascar: Tendry fait le bonheur de ses parents

Il est minuit trente-cinq minutes, un bébé pousse son premier cri. C'est Tendry François Nomenjanahary qui a pointé le bout de son nez dans la salle d'accouchement de la maternité du Centre Hospitalier Universitaire Gynécologie Obstétrique (CHUGOB) Befelatànana. Ce petit garçon, né trente minutes après le Nouvel An, pèse 3,315 kg et est en bonne santé. Pour ses parents, l'arrivée d'un fils constitue une immense joie.

Le père de Tendry n'a pas caché son émotion à l'arrivée de ce deuxième enfant. Il a été dynamique et toujours présent pour soutenir la mère de son nouveau-né. « Ma femme et moi sommes très heureux d'accueillir notre bébé. Il s'agit en effet de notre deuxième enfant. L'aînée est une fille actuellement âgée de 5 ans. Et là, un autre est arrivé et il s'agit d'un garçon. C'est ce que nous attendions depuis longtemps », raconte Jean François Nicolas, le père de famille, très ému par la bonne nouvelle.

La Date Probable d'Accouchement (DPA) était prévue pour le 4 ou 5 janvier. Pourtant, le nouveau-né est arrivé quelques jours plus tôt et à un moment inoubliable. « Une double fête pour nous et nous allons célébrer cette naissance avec le Nouvel An », s'exprime Jean François Nicolas, le père du nouveau-né.

Avec l'arrivée de son bébé, ce couple a rapidement laissé de côté les célébrations du réveillon du Nouvel An, se concentrant entièrement sur l'attente de leur petit ange. Après plusieurs allers-retours entre Ambohibarikely Paraky et le CHUGOB Befelatànana, Meva Rasolonantenaina, âgée de 24 ans, a finalement donné naissance à Tendry, un petit garçon en parfaite santé.

Il n'est pas le seul bébé à être né hier. Un autre garçon, appelé Raphaël Joachinoh Akim Randriamanakasina, a également vu le jour une trentaine de minutes après Tendry. C'était à une heure et trois minutes que ce nouveau-né de 2,290 kg a pointé son nez. « Les mères et les enfants se portaient bien », s'expriment les professionnels de santé qui les ont pris en charge.