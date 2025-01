Madagascar: Vœux du nouvel an - Le monde du sport optimiste pour 2025

L'année 2023 a été une année porte-bonheur pour les sports malgaches en général. Des titres continentaux et mondiaux sont tombés entre les mains des sportifs malgaches. L'année 2025 sera encore une année d'exception, avec la participation au CHAN pour les Barea, la Coupe du monde de basketball 3x3 pour les Ankoay. Des dirigeants sportifs, joueurs et politiciens ont formulé leurs meilleurs voeux .

Solofohery Angelot Razafiarivony, directeur technique national de la FMBB

« Bonne et heureuse année à toutes les sportives et sportifs, et surtout à celles et ceux qui jouent au ballon orange. Que l'année 2025 apporte du succès, du bonheur, de la prospérité et de la réussite pour les sportifs en général, et pour le basketball en particulier. Nous continuons nos efforts pour poursuivre les activités afin de trouver des réussites dans toutes nos actions, que ce soit en 5x5 ou en 3x3, dans toutes les catégories, sur le plan national, continental et surtout international qui attendent les Ankoay. »

Rondro Emeranchine Raherimanana, joueuse de basketball, championne d'Afrique en 3x3

« Mes meilleurs voeux pour la nouvelle année qui commence. Que la grâce de Dieu touche chacun de nous, surtout nous les joueuses et joueurs de basketball. L'année 2025 est une année de Coupe du monde pour les Ankoay en 3x3, et je souhaite le meilleur pour nous tous et pour tous les membres de la Fédération Malagasy de Basketball. »

Dina Razafimahatratra, ancien DTN de la Fédération Malagasy de Tennis

« Je souhaite une bonne et heureuse année à nos amis les sportifs. Je souhaite qu'ils prennent comme adage le mot «persévérance». Persévérance dans les efforts pour nos sportifs, mais aussi persévérance en termes de moyens financiers pour les parents qui, jusqu'ici, restent les premiers sponsors de nos équipes nationales. On ne vous remerciera jamais assez, et si aujourd'hui le sport malgache continue de rayonner à son rythme, c'est grâce à vous. Merci encore. »

Virginie Razafimandroso, députée de Madagascar

« Pour la nouvelle année qui commence, je souhaite tout le meilleur à chacun. Que cette année apporte prospérité, santé et surtout un nouveau départ pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Que chacun atteigne les objectifs fixés. J'adresse particulièrement mes voeux à la population de la région de l'Alaotra Mangoro, surtout à celle de Moramanga. »

Tsiry Colombe Rasamoelina, présidente du club de basketball JCBA

« Bonne et heureuse année 2025 à tous les amoureux du basketball. Que cette année soit remplie de réussite, de passion et de convivialité, que ce soit sur les terrains ou en dehors. Que cette année soit riche en exploits sportifs, en esprit d'équipe et en fair-play, en respect mutuel, et que chacun pratique le basketball en toute intégrité et vise la victoire par des moyens uniquement légitimes. Pour le club de JCBA, nos objectifs ne changent pas : Favoriser l'épanouissement de chacun (joueurs, entraîneurs), étudier un programme à destination des joueurs suivant leurs potentialités, investir dans des équipements sportifs et de meilleures infrastructures, obtenir plus de titres que l'année 2024, organiser une variété d'événements et d'activités qui répondent aux intérêts et aux loisirs des joueurs. »