Madagascar: Discours de vœux - Rajoelina parle d'une année de défis

Le président Andry Rajoelina a parlé de l'année 2025, comme d'une année de défis, en annonçant la concrétisation de plusieurs chantiers. Le redressement du secteur de l'eau et de l'électricité, l'accueil des sommets de la COI et de la SADC, ou encore, la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance sont parmi les sujets qu'il a abordés.

Une année de «défis». C'est ainsi que Andry Rajoelina, président de la République, qualifie cette année 2025. À entendre les différents points abordés durant son discours de voeux à la nation, dans la soirée du 31 décembre, il s'agit bien de «défis», au pluriel.

Dès les premiers instants de son discours qui a duré 36 minutes, le locataire d'Iavoloha a abordé, franco, la crise de l'eau et de l'électricité dont-il reconnaît les impacts sur le bien-être de la population et les activités économiques. Commençant par le secteur énergétique, il a fait part des projets à concrétiser durant cette année et dont le but, selon ses dires, est «d'en finir avec les coupures d'électricité».

Selon le chef de l'État, la mise en place d'une nouvelle centrale thermique de 105 mégawatts, à attribuer à la Jirama, est en cours. «Elle sera terminée avant la célébration de la fête nationale, le 26 juin», assure-t-il. Elle va renforcer la production d'électricité pour le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA). Le Président réaffirme également la construction de centrales solaires d'un total de 100 mégawatts, avec des batteries de stockage d'une capacité de 100 mégawatts.

À s'en tenir à ses explications dans de précédentes interventions télévisées, trois projets de centrales solaires seront conjugués à cet effet. Sauf changement, le plus important de ces trois projets de centrales solaires, sera celle qui accompagnera le futur parc solaire flottant de 50 mégawatts, à installer sur le lac Iarivo, à Ivato. Dans son discours de mardi soir, le président Rajoelina n'a pas donné de deadline.

Toutefois, dans de précédentes interventions, le chef de l'État a donné comme consigne que ce parc solaire flottant, notamment, soit opérationnel avant le sommet de la Communauté de développement des États d'Afrique australe (SADC), prévu à Antananarivo, en août. La centrale thermique de 105 mégawatts et la production via l'énergie solaire de 100 mégawatts «permettront de couvrir les besoins d'Antananarivo et ses environs, qui avoisinent les 200 mégawatts durant la journée».

Le Président indique aussi que ces centrales, une fois opérationnelles, permettront de faire une économie de 21.240.000.000 d'ariary par mois ou 254.880.000.000 d'ariary par an, pour la production d'électricité. En principe, en effet, la Jirama sera délestée de la location des groupes thermiques aux entreprises privées et de l'achat de carburant pour les approvisionner. La mise en place de centrales solaires de 5 mégawatts chacune, est en cours à Antsiranana, Nosy Be, Toamasina, Mahajanga, Fianarantsoa, Toliara, affirme le locataire d'Iavoloha.

Exceptionnelle et digne

S'agissant de l'approvisionnement en eau, la construction d'une nouvelle station de production d'eau de 50.000 m3 par jour à Amoronakona, et une autre de 30.000 m3 à Ambohitrimanjaka a été réaffirmée par Andry Rajoelina. Une 3e station de pompage d'eau d'une capacité de 20.000 m3 par jour, sera aussi installée à Mandroseza, ajoute-t-il. Ces projets, qui devront être faits, cette année, visent à combler le gap de 100.000 m3 pour approvisionner la capitale et ses environs.

Le remplacement de 50 kilomètres de tuyaux du réseau de distribution d'eau dans la capitale et le rajout de 140 kilomètres de tuyaux, en tout, pour raccorder d'autres zones ont aussi été annoncés par le Président, mardi soir. «La construction du pipeline dans le Sud, est un engagement pris et elle sera menée à terme», ajoute-t-il. Outre la crise de l'eau et de l'électricité, l'accueil du sommet de la Commission de l'océan Indien et celui de la SADC seront les autres défis de cette année 2025.

«Dans le cadre des préparatifs pour ces événements, nous allons faire l'effort d'édifier rapidement un centre de conférence international et un palais des congrès», annonce le locataire d'Iavoloha. Il réitère aussi la mise en oeuvre du projet Lac Iarivo. La rocade Tsarasaotra, jusqu'au lac Iarivo sera ainsi aménagée pour accueillir des promenades, des sites culturels, des jardins et un village artisanal, entre autres. «Ce sera la matérialisation de notre volonté de moderniser la capitale», affirme-t-il.

Andry Rajoelina a également parlé des projets routiers. Il a notamment souligné que l'inauguration de la fin des travaux de réhabilitation de la RN13 sur l'axe Ambovombe - Taolagnaro «sera dans quelques semaines». À l'entendre, le coup d'envoi des travaux de réhabilitation et de bitumage de la RN10 qui va d'Ambovombe jusqu'à Andranovory sera donné dans la foulée.

Dans son discours de voeux à la nation, le président de la République a, du reste, mis l'accent sur la célébration des 65 ans de l'indépendance, cette année. Un des projets pour marquer le coup sera la construction d'une raffinerie d'or. À l'entendre, la conjugaison des différents chantiers à concrétiser cette année sera «pour célébrer d'une manière exceptionnelle et digne cet événement. Pour montrer que Madagascar avance et se modernise. Et que malgré les difficultés et qu'importe les problèmes, il y a toujours des solutions».