Soudan: Plus de 462 corps de membres de la milice Janjaweed ont été enterrés au Darfour Nord

La Force Conjointe des Mouvements de Lutte Armée a pu enterrer plus de (462) corps appartenant à la milice Janjawid , laissés sur place au cours des trois derniers jours par les récents combats qui ont eu lieu au nord de Mellit et dans la région de Malha, dans l'État du Nord-Darfour, par souci d'inclure les valeurs humaines et les principes moraux, en l'honneur des morts, en plus de préserver la sécurité de la population locale du désastre environnemental qui a commencé. apparaître dans la région un jour après la bataille.

La Force Conjointe a ajouté, selon son communiqué publié lundi, que la milice Janjaweed avait tenté d'infiltrer Al-Malha à travers les axes des zones de « Darqi Shaqi, Madu et Jabal Issa », au nord de la localité d'Al-Malha, mais elle a subi de lourdes conséquences, des pertes en vies humaines, puisque des centaines de soldats de la milice et trois véhicules entiers ont été éliminés. Cela comprenait le meurtre de six des plus éminents commandants de la milice sur le terrain et la fuite de leurs restes, dirigés par le soi-disant « Ali Rizkallah Al-Savanna », laissant derrière des centaines de corps de leurs morts.

La force conjointe a affirmé son attachement permanent aux lois internationales et humanitaires et au respect de la dignité des êtres humains, vivants ou morts, appelant en même temps tous les miliciens qui respectent encore leur dignité humaine à réfléchir sérieusement à leur sort, et ils doivent se rendre compte qu'ils servent une entité qui ne considère même pas le droit d'honorer ses morts, ce qui les met face à la dure réalité de leur sort inévitable.

exhortez-les à répondre à l'amnistie générale prononcée par le commandant en chef des forces armées soudanaises, le général de corps d'armée Abdel Fattah Al-Burhan, en se rendant à l'unité militaire la plus proche des forces régulières ou de la force conjointe afin de préserver leur vie et préserver leur dignité humaine dans la vie et la mort.