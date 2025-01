Cote d'Ivoire: Seko Fofana revient en Ligue 1 et signe à Rennes

Le milieu de terrain international ivoirien Seko Fofana (29 ans) a signé un contrat de quatre ans et demi en faveur de Rennes, a annoncé le club breton mercredi 1er janvier, pour une somme estimée par la presse à 20 millions d'euros.

Le milieu axial (22 sélections) avait choisi de tenter l'aventure en Arabie saoudite à l'été 2023 après trois saisons à Lens qu'il avait contribué à mener en Ligue des champions. Mais en 18 mois dans la Saudi League, Fofana n'a jamais vraiment trouvé sa place sur les terrains, que ce soit à Al-Nassr, aux côtés de Cristiano Ronaldo, où à Al-Etiffaq, où il a été prêté en 2024.

Nouveau défi pour Seko Fofana

Seko Fofana s'est donc engagé pour une durée de quatre saisons et demie à Rennes. « Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais et de commencer 2025 avec ce nouveau défi, a commenté l'Ivoirien. J'ai toujours observé le Stade Rennais avec attention, c'est un club que j'ai souvent rencontré, il compte dans ce championnat. Les discussions avec Arnaud Pouille et Frédéric Massara ont fait la différence. Ils m'ont évoqué le projet et l'attente des actionnaires. Le message a été fort et la décision a été très simple par la suite. Je suis très excité à l'idée de débuter, il y a des joueurs de talent à Rennes et je pense que le club n'est pas à sa place. On va voir la chance de pouvoir enchaîner les matchs et de démontrer que le début de saison était en dessous du potentiel du club. J'espère que l'on va pouvoir inverser la tendance très rapidement. »

Rennes ayant besoin d'impact, de qualité technique et de caractère au milieu de terrain, il s'est rapidement positionné sur ce profil, profitant aussi du lien entre le joueur et Arnaud Pouille, président exécutif de Rennes, qui l'a côtoyé à Lens. « Concernant l'arrivée de Seko, elle a été réfléchie dans les premiers jours qui ont suivi l'arrivée du coach Jorge Sampaoli. Nous sommes donc ravis de l'accueillir aujourd'hui, pour bien attaquer 2025 », explique Arnaud Pouille.

« C'est un joueur qui connaît bien la Ligue 1 et qui a réalisé de très grandes choses, et pas seulement dans le championnat français, a déclaré Frédéric Massara, directeur sportif du Stade Rennais. Je le connais depuis longtemps pour l'avoir beaucoup observé lorsqu'il évoluait dans le Calcio. Quand j'étais à Rome et Milan, on a toujours vécu des matchs difficiles contre Seko Fofana et l'Udinese. Le voir nous rejoindre aujourd'hui est une très grande satisfaction. On a la plus grande confiance en lui. Nous sommes convaincus qu'il pourra apporter rapidement à l'équipe sur le plan technique et en termes d'état d'esprit. Il saura incarner la mentalité que l'on souhaite développer pour l'équipe. »