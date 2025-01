Gabon: 'Les Gabonais attendent que les promesses de fondations et de renouveau se matérialisent dans leur quotidien'

L'adresse à la nation du président de la Transition, Chef de l'Etat et président de la République gabonaise, prononcée depuis Makokou, est riche de symbolisme et de promesses. Le choix de cette localité, au coeur de l'Ogooué-Ivindo, marque une volonté de recentrer l'attention sur les territoires souvent oubliés, tout en réaffirmant un engagement envers l'ensemble du pays.

La déclaration selon laquelle 2024 a posé les fondations et que 2025 sera l'année de la consolidation et du renouveau résonne comme un appel à l'espoir et à l'action. Si les mots promettent, les défis restent immenses, mais ce discours ouvre une fenêtre d'attente pour plusieurs groupes :

1. Pour les jeunes : Le message peut être perçu comme une incitation à croire en des perspectives meilleures, en particulier dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la formation. Mais au-delà des paroles, il faudra des actions concrètes pour garantir leur inclusion dans le projet de renouveau.

2. Pour le social : La consolidation ne peut se faire sans un renforcement des infrastructures de base - santé, logement, protection sociale. Les populations les plus vulnérables attendent des mesures tangibles qui traduisent cet engagement en réalités palpables.

3. Pour les hommes et femmes politiques, ainsi que la société civile : Ce discours peut aussi être interprété comme une invitation à un dialogue inclusif et à la construction collective d'un Gabon renouvelé. La société civile et les acteurs politiques sont essentiels dans ce processus, à condition que leurs voix soient véritablement entendues et leurs rôles respectés.

Cependant, un discours, aussi inspirant soit-il, doit être suivi d'actions concrètes. Les Gabonais attendent que les promesses de fondations et de renouveau se matérialisent dans leur quotidien. La crédibilité du message repose sur sa mise en oeuvre.

Il est donc légitime d'accueillir ce discours avec espoir, mais également avec vigilance et exigence. Car si 2025 doit être l'année de la consolidation et du renouveau, cela implique des engagements forts, une transparence accrue et une responsabilité partagée.

Karl BIWAGOU,

Président de l'Association Résurgence Gabon