Gabon: Passation des charges à l'Agasa - Le PCA et le DG officiellement installés

Le Colonel Jean Claude Ogouliguende et le Dr. Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, respectivement Président du conseil d'administration et Directeur Général de l'Agence Gabonaise de Sécurité Alimentaire (AGASA), ont officiellement pris leur fonction, ce lundi 30 décembre 2024 à Libreville. Ils ont été installés par le ministre en charge de l'Agriculture, Jonathan Ignoumba a officiellement.

Nommés en Conseil des ministres du 19 décembre dernier, Jean Claude Ogouliguende et Jean Delors Biyogue Bi Ntougou ont officiellement été installés à la tête de l'Agasa, par le ministre de tutelle, Jonathan Ignoumba. Conscients des missions qui sont les leurs, les deux nouveaux responsables ont promis se mettre à la tache.

Tout en remerciant le président de la République, le nouveau Président du conseil d'administration de l'Agasa sait combien est profonde, la responsabilité qui est la sienne. En tant que militaire, dira t-il "J'ai appris à conjuguer rigueur, discipline et esprit d'équipe pour atteindre des objectifs stratégiques. Aujourd'hui à la tête du Conseil d'Administration de l'Agasa, je m'engage à appliquer ces mêmes principes au service de la sécurité alimentaire de notre nation avec votre concours".

En sa qualité d'instrument de politique publique, faut-il le rappeler à toutes fins utiles, l'Agasa a pour mission, de gérer les risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments destinés à la consommation humaine et animale depuis la production jusqu'à la consommation. " Ma vision est claire, restaurer la confiance dans notre agence, respecter les procédures internes et renforcer les capacités humaines et techniques, pour faire face aux enjeux actuels, en alignement avec la vision impulsée par les plus hautes autorités de la Transition et standards internationaux" a garanti le Colonel Jean Claude Ogouliguende.

Pour le nouveau Directeur Général, Jean Delors Biyogue Bi Ntougou, une des missions de l'Agasa consiste à protéger la santé du consommateur en luttant contre la commercialisation des denrées alimentaires impropres à la consommation.

"Nous allons mettre en place, un plan de riposte qui soit adapté aux menaces que nous avons constaté. A partir de cet instant, nous allons intensifier aussi bien les contrôles au niveau du territoire, qu'au niveau des frontières. Nous allons renforcer les capacités de notre laboratoire et nous allons essayer de faire que toutes nos portes d'entrées : ports, aéroports et les frontières terrestres aient tout ce qu'il faut pour effectuer des testes multidimensionnels, pour voir quelles sont les différentes menaces que l'on trouve dans les produits qui rentrent dans notre territoire" a t-il rassuré.

La nouvelle équipe dirigeante dit travailler en toute bonne intelligence pour mener à bien leur mission, celle de protéger les Gabonais dans leurs différentes assiettes. Les maçons sont attendus au pied du mur. Parents, amis et connaissances étaient présents pour soutenir les nouveaux promus.