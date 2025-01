Madagascar: Plume de P - VIVE 2025

Comment sera cette année 2025 ? Tout simplement extraordinaire ! Non, nous ne sommes pas devins, il en sera ainsi parce que c'est notre voeu le plus cher et nous allons y oeuvrer !

Bien sûr que les embuches ne manqueront pas et pourront nous faire trébucher. Mais, ne sommes-nous pas plus aguerris après tous les dangers que nous avons déjà affrontés ? Fort de nos expériences nous savons que notre avenir est entre nos mains même si de nos jours, Il est difficile de tout comprendre, de prédire ce qui va se passer dans 1 mois, 1 an, ou même de quoi sera fait demain.

Qu'importe, nous nous battrons avec toute la rage que peut insuffler l'espoir. On dit que le monde devient fou, que nenni ! C'est tout simplement l'absence de capacité à produire des perspectives de soutenabilité à court, à moyen et à long terme qui nous rendent amorphes, qui nous font errer.

Nous allons nous donner la possibilité de pouvoir rêver. Nous ferons tout pour vivre une époque heureuse commune où nous partagerons des désirs communs avec un horizon d'attente commun.

Ne nous laissons pas emporter par le sentiment de désespoir que peut inspirer l'incertitude et tout le désordre ambiant qui semble nous menacer.

Changeons le négatif en positif, restons calme en toute circonstance : c'est fondamental pour penser avec lucidité ! L'angoisse et le désespoir peuvent être de mauvais conseillers au moment d'agir avec précision, efficacité et intelligence. Et nous le savons, nous avons besoin de toute notre tête pour avancer !

« Keep calm and carry on », cette célèbre affiche produite par le gouvernement britannique en 1939 est plus que jamais d'actualité !

Profitons de 2025 pour relever nos manches et relever le plus louable de nos défis, celui de remettre le pays sur le chemin de la réussite !

Vive 2025, heureuse et merveilleuse année à tous !