Congo-Brazzaville: Formation filière forêt-bois - Le projet Adefac entend poursuivre son engagement en 2025

Le développement des compétences des acteurs de la filière forêt-bois est crucial pour répondre aux exigences du marché et garantir une gestion durable des ressources forestières dans les pays du bassin du Congo. Face aux défis grandissants, le projet Appui au développement de la formation continue pour la filière forêt-bois en Afrique centrale (Adefac) poursuivra son élan de doter les professionnels du secteur de nouvelles connaissances via des formations et coachings innovants.

Depuis 2021, le projet Adefac met en oeuvre des activités de formation dans quatre pays, notamment au Congo, au Cameroun, au Gabon et en République démocratique du Congo. Cette initiative vise à renforcer les compétences des acteurs de la filière forêt-bois. Optimiste pour 2025, le projet annonce une année riche en opportunités de formation pour les acteurs. « Les années 2024 et 2025 s'annoncent riches en opportunités de formation pour les acteurs de la filière forêt-bois. Quelques modules autonomes de formation seront également évalués à travers un dispositif de labellisation de qualité, pour en tester l'efficacité. Grâce à ces initiatives, la filière se dote des moyens nécessaires pour s'adapter aux défis contemporains et évoluer vers un avenir durable et prospère », indique le projet.

Dans son engagement, entre les années 2021 et 2024, deux cents personnes issues des milieux professionnels et des institutions ont bénéficié d'une formation en andragogie et approche compétences visant à les outiller à développer des modules de formation continue grâce au projet Adefac. Aussi, environ cent formateurs ont ensuite reçu un coaching technico-pédagogique pour utiliser ces outils et développer des modules adaptés aux besoins de la filière forêt-bois et à leurs domaines d'expertise.

S'agissant du coaching et les modules autonomes déployés des résultats prometteurs ont été prouvés. Les formateurs sont ainsi mieux équipés pour transmettre leur savoir-faire, les institutions de formation s'approprient la gestion de la formation continue, et les entreprises s'intéressent à ce que les institutions peuvent encore proposer pour former une main-d'oeuvre mieux préparée et plus performante.

Pour rappel, le projet Adefac vise la mise en place d'un dispositif durable de formation continue dans la filière forêt-bois du bassin du Congo et dans les pays d'Afrique centrale. Financé par l'Agence française de développement, il a une durée de cinq ans qui lui permet de pouvoir contribuer à l'amélioration durable de l'adéquation entre l'offre et la demande de formation, ainsi qu'au renforcement des capacités du secteur privé et des institutions de formation pour gérer et fournir des formations de haute qualité.